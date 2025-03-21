«Мы особо ничего не сделали»: инфектолог Думпис о жизни после Covid-19

Дата публикации: 21.03.2025
С момента пандемии Covid-19 в подготовке медицинской системы к другим кризисам сделано немного, при этом допускаются стратегические ошибки — не удаётся реализовать даже такие элементарные вещи, как строительство инфраструктуры университетских больниц, которая крайне важна для преодоления кризисов. Об этом в интервью передаче TV3 «900 секунд» заявил главный инфектолог Латвии во время пандемии Уга Думпис, пишет ЛЕТА.

Отвечая на вопрос, насколько сегодня система здравоохранения готова к кризисам — например, к новой вирусной пандемии или войне, инфектолог и профессор Клинической университетской больницы имени Страдиня отметил, что «мы особо ничего не сделали».

Он подчеркнул, что строительство критически важной инфраструктуры остановилось: университетские больницы не смогли за счёт европейских средств построить крайне необходимую инфраструктуру — такие объекты, как приёмное и реанимационное отделения в больнице Страдиня.

«Мы стоим на месте. По меньшей мере — опоздали со всеми сроками», — сказал он, напомнив, что один из важнейших выводов пандемии Covid-19 заключался в том, насколько инфраструктура важна для преодоления кризисов.

Думпис напомнил, что именно университетские больницы несли на себе основное бремя во время пандемии. «Прошло пять лет — и мы стоим на месте. Это не врачи виноваты, что не могут построить здания и использовать европейские деньги. Это стратегическая ошибка — то, что мы до сих пор не можем завершить элементарные вещи. Это не железная дорога за миллиарды — это всего лишь несколько зданий», — раскритиковал он ситуацию.

Он также указал на то, что в отрасли используются крайне устаревшие информационные системы, и в этом вопросе Латвия, вероятно, отстаёт от Эстонии лет на 20.

Отвечая на вопрос о том, сделаны ли выводы о том, что во время пандемии следовало действовать иначе, Думпис отметил, что среди серьёзных ошибок была, по сути, одна — осенью 2021 года, когда вакцины уже были доступны, но многие пожилые люди оставались не привитыми, не были введены ограничения. Это, по его словам, значительно усложнило работу системы здравоохранения, и многие пожилые люди умерли.

По мнению Думписа, ответственность за это лежит на политиках, поскольку эксперты предупреждали о возможных последствиях.

«Была политическая дискуссия, и ограничения были введены на две недели позже. Так что я всё же скажу, что эксперты тогда предупреждали, что будет плохо», — сказал он.

Думпис также подчеркнул: международный опыт показывает, что страны с сильной системой здравоохранения справились с ситуацией лучше всего.

Он отметил, что чрезвычайно важным является вопрос кризисной коммуникации, включая доверие к власти.

Кроме того, Думпис подчеркнул, что очень немногие понимают, насколько велика была роль вакцин. Он отметил, что без них ограничения продолжались бы ещё несколько лет.

#здравоохранение #коронавирус covid-19
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
