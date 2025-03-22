Латвийцев призвали вечером демонстративно выключить свет. Кому от этого станет лучше?

Наша Латвия
Дата публикации: 22.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийцев призвали вечером демонстративно выключить свет. Кому от этого станет лучше?
ФОТО: Unsplash

Сегодня в 20.30 в 19-й раз пройдет крупнейшая в мире экологическая акция "Час Земли", сообщила агентству ЛЕТА руководитель по коммуникации Всемирного фонда дикой природы (WWF) Дайна Штейнберга.

В это время людям по всему миру предлагается посвятить час Земле и выключить свет или подсветку в знак поддержки планеты и напоминания о необходимости заботиться о ее будущем.

В то время, когда мир становится все более разделенным, "Час Земли" - это символ единства и надежды, вдохновляющий людей на совместные действия, заявила Штейнберга.

В прошлом году мир все чаще сталкивался с сильными штормами, разрушительными пожарами и масштабными наводнениями. Кроме того, 2024 год стал самым жарким годом в истории.

Во время акции будет отключено освещение многих общественных зданий и объектов.

Акция "Час Земли" впервые состоялась в Сиднее в 2007 году и на сегодняшний день является крупнейшей в мире экологической акцией, в которой участвуют более 190 стран.

