Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийцы живут в страхе - показали результаты опроса 2 4242

Наша Латвия
Дата публикации: 22.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийцы живут в страхе - показали результаты опроса
ФОТО: LETA

60% жителей Латвии беспокоит возможность заболеть раком, сообщила компания по страхованию жизни со ссылкой на данные опроса.

Возможность развития злокачественной опухоли одинаково беспокоит как женщин, так и мужчин, и только 4% представителей обоих полов совсем не беспокоятся о возможности развития рака.

Данные опроса показывают, что более молодые респонденты больше обеспокоены раком. В возрастной группе 18-29 лет беспокоятся 64 % респондентов, в возрастной группе 30-59 лет - 60 %, а в возрастной группе 60-74 года - 56 % респондентов.

Когда респондентов попросили выразить свои самые сильные опасения, связанные с заболеванием раком, 37% ответили, что боятся стать обузой для окружающих, 35% обеспокоены потенциальными финансовыми затратами, а 32 % респондентов опасаются боли и страданий, вызванных раком.

Рак также ассоциируется в сознании многих жителей Латвии с тяжелой болезнью и неспособностью заботиться о себе - это беспокоит 29 % респондентов, а 22 % боятся смерти в результате онкологического диагноза.

Возможное отсутствие лекарств или других вариантов лечения и ухудшение качества жизни беспокоит 19 %, а долгий и сложный процесс лечения рака - 18 %.

Опрос был проведен компанией по социологическим исследованиям "Solid Data" в марте 2025 года. В нем приняли участие 1009 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
51
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео