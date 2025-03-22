60% жителей Латвии беспокоит возможность заболеть раком, сообщила компания по страхованию жизни со ссылкой на данные опроса.

Возможность развития злокачественной опухоли одинаково беспокоит как женщин, так и мужчин, и только 4% представителей обоих полов совсем не беспокоятся о возможности развития рака.

Данные опроса показывают, что более молодые респонденты больше обеспокоены раком. В возрастной группе 18-29 лет беспокоятся 64 % респондентов, в возрастной группе 30-59 лет - 60 %, а в возрастной группе 60-74 года - 56 % респондентов.

Когда респондентов попросили выразить свои самые сильные опасения, связанные с заболеванием раком, 37% ответили, что боятся стать обузой для окружающих, 35% обеспокоены потенциальными финансовыми затратами, а 32 % респондентов опасаются боли и страданий, вызванных раком.

Рак также ассоциируется в сознании многих жителей Латвии с тяжелой болезнью и неспособностью заботиться о себе - это беспокоит 29 % респондентов, а 22 % боятся смерти в результате онкологического диагноза.

Возможное отсутствие лекарств или других вариантов лечения и ухудшение качества жизни беспокоит 19 %, а долгий и сложный процесс лечения рака - 18 %.

Опрос был проведен компанией по социологическим исследованиям "Solid Data" в марте 2025 года. В нем приняли участие 1009 человек в возрасте от 18 до 74 лет.