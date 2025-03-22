Вашему автору несколько лет назад довелось сломать запястье в вечер Нового года. Распространенный случай: человек поскальзывается на льду, инстинктивно выставляет вперед руку — и приземляется на нее всей массой тела. Истинно говорят — учитесь падать.

Что могу сказать в пользу врачей "Гайльэзерса" — собрали косточки и загипсовали оперативно, так, что успел еще пообщаться с семьей за праздничным столом. Но лучше не повторять…

Почем сустав для народа

Зимний сезон травм, слава богу, завершился — и эксперты Минздрава пришли в Сейм, чтобы поведать о наболевшем. А именно: больницы страны не способны привлечь должное число травматологов, что оказывает негативное воздействие на качество услуг и безопасность пациентов. Не всегда удается обеспечить взаимодействие травматологов–ортопедов и врачей другой специализации, ведь травмами могут быть поражены различные органы.

В регионах помощь при травмах в последние годы оказывают молодые хирурги–резиденты (как раз такой по виду начинающий врач меня и пользовал). Из провинции в столицу приходится перевозить даже пострадавших с легкими травмами, не говоря уже о тяжелых случаях политравмы.

К сожалению, не всегда собственный организм способен восстановиться после тяжких травм. В подкомиссии Сейма по общественному здоровью озвучили суммы, которые на 2025 год выделены на протезирование. В стране намерены сделать 5612 операций на общую сумму 21 211 735 евро. Сокращение по сравнению с прошлым годом — на 582 650 евро.

Все операции — весьма затратные. Есть среди них редкие — к примеру, в этом году нашли средства всего на четыре операции по полной замене локтевого сустава, каждая из которых обойдется в 6080,75 евро. Массовой является операция по эндопротезированию коленного сустава — на каждую выделяется около 720 евро, а выполнить предполагают 1666.

В целом травматология ЛР отмечает как повышение числа пациентов, так и рост стоимости каждой манипуляции — а денег все меньше. Как утверждают медики, "если уменьшается общий объем финансирования, объем уменьшают по всем видам услуг, исключая услуги для детей, беременных, в онкологии, туберкулезе и психиатрии".

Отсюда и громадные очереди на операции — всего по Латвии замену коленного сустава, что называется, по бюджету ожидает 4889 человек. Некоторые, правда, занимают очередь сразу в нескольких лечебных учреждениях. Выполнить операцию на платной основе можно, как говорят, хоть завтра — были бы деньги!

Старшие по отрасли

3 декабря прошлого года государственное ООО "Больница травматологии и ортопедии", что на столичной улице Дунтес, заключило договор с Минздравом о выполнении функций "института методического руководства". Теперь наследники знаменитого профессора Арчила Мачабели должны проводить внешнюю оценку (аудит) операций в сфере травматологии и хирургии позвоночника, а также вырабатывать передовые врачебные алгоритмы.

Член правления больницы, сертифицированный врач–травматолог Модрис Циемс пояснил, что больнице нужно быть готовой к "случаям кризисов и войны". Потому необходимы закупки на государственном уровне.

Врач Модрис Циемс занят не только лечением, но и организационной работой. Фото LETA.

"Прироста финансирования нет, — констатировал доктор Циемс. — Как первый риск — услуги неотложной медицинской помощи, которые могут создать для больниц убытки".

"Очень существенной" врач назвал так называемую 98–ю группу пациентов — тех лиц трудоспособного возраста, которым угрожает инвалидность. Именно на них необходимо направить госфинансирование. Однако по сравнению с прошлым годом данная статья расходов оплачивается меньше — 3 994 194 евро вместо 4 121 552 евро. Таблица о работе 13 медучреждений показывает, что врачи героически стараются — но государство им не платит.

По больнице Страдиня в прошлом году было запланировано 385 пациентов, по факту лечилось 649 — но в плане на 2025 год опять поставили 385 человек. А в Даугавпилсской региональной больнице, где в прошлом году вне плана проперировали 19 человек, вообще запланировано… ноль операций. "В Латвии платежеспособная группа численно мала, ею занимаются частные лечебные учреждения", — говорит доктор Циемс. Государственным клиникам достаются больные бедняки.

Медицина примеряет каску

Между тем здравоохранение нашей республики теперь загружают по полной программе — необходимо ведь не только внедрять передовые методы, для чего молодые врачи активно путешествуют по миру и оперируют, увы, не наших людей, но и по формированию "резервов риска". То, что член правления травматологической больницы назвал "медициной военного времени".

В мае ожидаются учения Panaceja 2025: "Начинаем тренироваться по так называемой этапной медицине, когда состояние пациента стабилизируют в одном госпитале, а потом перевозят в больницу ухода".

На такой случай должна быть готова и соответствующая документация, карточки пациентов. При этом возникает вопрос — кто будет платить? "Если мы тренируемся — у больниц не всегда есть такие средства", — отметил господин Циемс. К тому же вопрос транспортировки…

Председатель подкомиссии по общественному здоровью Лига Козловска (Союз зеленых и крестьян) задалась вопросом, почему бы больницам не ввести 50% оплату операций? На это Модрис Циемс ответил, что в области имплантов договориться можно, но тарифы для врачей по операциям оказались слишком сложными для медицинского начальства.

"За два месяца мы уже выполнили трехмесячную норму. Чтобы не израсходовать все средства, вынуждены притормозить", — рассказал врач о работе в 2025 году. Между тем по финансированию на текущий год ясность наступила только в середине марта.

В прошлом году, признал М. Циемс, в известной на всю Латвию больнице пришлось отказать некоторым пациентам — и они пожаловались наверх. Результат на самом деле был положительный — частично увеличили квоту.

На подкомиссии также прозвучало мнение Минздрава — парламентский секретарь Даце Клявиня выступила за "ясные правила игры", чтобы платные пациенты не опережали тех, кто стоит в очереди, кому угрожает инвалидность. Половинную оплату неэтично было бы применять и к больным, поступающим по линии "скорой".

На 50% оплаты нужно было бы направлять тех, кто идет по плановой очереди. Так или иначе, необходимо создание единого алгоритма операций для всех больниц страны.

Ну а всем нам как потенциальным пациентам стоит запомнить статью 8 Закона о финансировании и администрировании здравоохранения: "Каждый имеет право получить неотложную медицинскую помощь".