"Национальная авиакомпания airBaltic достигла новых высот – ни в одном из двух туалетов эконом-класса салона самолета нет возможности помыть руки", – поделился продюсер Юрис Миллерс неприятным опытом в социальной сети Facebook. Об этом пишет LA.LV .

"Никто даже не задумывается о предоставлении влажных салфеток. Ладно, наплевать на пассажиров, которые передают друг другу свои бактерии, но если подумать, что экипаж, который разносит еду, около шести часов не мыл руки, аппетит пропадает. Конечно, возможно, в туалете бизнес-класса (я не заметил, был ли он) вода "была подключена", но нам, обычным пассажирам, это не облегчило жизнь", – жалуется он.

А вот, что на это ответила авиакомпания: "airBaltic подтверждает, что в данном рейсе в обоих туалетах, расположенных в задней части салона, не работали умывальники из-за технических неполадок. Такие неисправности не представляют никакого риска для безопасности полета. В данной ситуации в туалетах размещаются влажные салфетки и дезинфицирующие средства для рук, кроме того, в случае необходимости пассажиры могли обратиться к бортпроводникам, чтобы запросить эти гигиенические средства.

Также туалеты в передней части салона, предназначенные для пассажиров бизнес-класса, были в рабочем состоянии. Если пассажирам требовалась вода для мытья рук, они могли обратиться к бортпроводникам".