Программа ТВ-3 Nekā personīga сегодня вечером рассказала об очередной неприятности с новыми электропоездами. На сей раз они стали выходить из строя по причине повреждения пантографа (снимателя напряжения). Пантограф же ломается или из-за короткого замыкания, или из-за того, что давно уже отжившие свой срок контактные провода болтаются слишком низко и ломают пантографы. Ремонт же очень дорогостоящий, а если пантограф уже не подлежит ремонту, то его замена обходится в 40 тысяч евро! И хотя основные расходы покрывает страховка, однако очевидно, что проблему нужно решать кардинально - менять контактные провода, которые были установлены... еще в середине прошлого века!

Программа Nekā personīga отмечает, что аж 90% всех железнодорожных контактных проводов превысили срок своей максимально допустимой эксплуатации. При этом есть риск, что минсообщений может и не направить доступные средства еврофондов на электрофикацию и на строительство новой подстанции. Последствия в этом случае могут быть печальными...