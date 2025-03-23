Новые поезда снова выходят из строя. Но на сей раз проблема не в них... 1 10922

Наша Латвия
Дата публикации: 23.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новые поезда снова выходят из строя. Но на сей раз проблема не в них...

Предприятие "Латвияс дзелзцельш" вынуждено вкладывать огромные средства в ремонты.

Программа ТВ-3 Nekā personīga сегодня вечером рассказала об очередной неприятности с новыми электропоездами. На сей раз они стали выходить из строя по причине повреждения пантографа (снимателя напряжения). Пантограф же ломается или из-за короткого замыкания, или из-за того, что давно уже отжившие свой срок контактные провода болтаются слишком низко и ломают пантографы. Ремонт же очень дорогостоящий, а если пантограф уже не подлежит ремонту, то его замена обходится в 40 тысяч евро! И хотя основные расходы покрывает страховка, однако очевидно, что проблему нужно решать кардинально - менять контактные провода, которые были установлены... еще в середине прошлого века!

Программа Nekā personīga отмечает, что аж 90% всех железнодорожных контактных проводов превысили срок своей максимально допустимой эксплуатации. При этом есть риск, что минсообщений может и не направить доступные средства еврофондов на электрофикацию и на строительство новой подстанции. Последствия в этом случае могут быть печальными...

Эдуард Эльдаров
