Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скандал в Валмиере: полиция отчитывает жителей за оскорбления в адрес Путина? 5 4815

Наша Латвия
Дата публикации: 23.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скандал в Валмиере: полиция отчитывает жителей за оскорбления в адрес Путина?

В латвийском сегменте социальных сетей распространяется история возмущенного жителя, которого в Валмиере отчитали представители госполиции за наклейку с оскорблением президента РФ Владимира Путина.

«Как далеко мы зашли...Сегодня в Валмиере остановила ПОЛИЦИЯ, и дама агрессивным тоном предупредила нас о наклейке на нашей машине с поддержкой украинского народа и осуждением агрессии РФ. В следующий раз будет штраф. Сказала, если хочется поддержать украинце, ЕДЬТЕ НА УКРАИНУ! Большая часть мира поддерживает Украину и осуждает Путина, а а Валмиере грозят наказанием...», - возмущается пользователь, показывая, что ехал он с наклейком с текстом «ПТНХЙЛО».

Публикацией жителя поделился пользователь VPP.

«Валмиерский участок госполиции оказался втянут в скандал государственного уровня: красные полицейские используют свою власть, чтобы чинить расправу над критиками Путина в Латвии», - написал в социальных сетях пользователь VPP, пообещав следить за продолжением данной истории. Отметим, что свой комментарий дали и представители госполиции.

«На основании обнародованной информации госполиция начала служебное расследование», - указали представители госполиции.

×
Читайте нас также:
#полиция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
77
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео