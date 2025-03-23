В латвийском сегменте социальных сетей распространяется история возмущенного жителя, которого в Валмиере отчитали представители госполиции за наклейку с оскорблением президента РФ Владимира Путина.

«Как далеко мы зашли...Сегодня в Валмиере остановила ПОЛИЦИЯ, и дама агрессивным тоном предупредила нас о наклейке на нашей машине с поддержкой украинского народа и осуждением агрессии РФ. В следующий раз будет штраф. Сказала, если хочется поддержать украинце, ЕДЬТЕ НА УКРАИНУ! Большая часть мира поддерживает Украину и осуждает Путина, а а Валмиере грозят наказанием...», - возмущается пользователь, показывая, что ехал он с наклейком с текстом «ПТНХЙЛО».

Публикацией жителя поделился пользователь VPP.

«Валмиерский участок госполиции оказался втянут в скандал государственного уровня: красные полицейские используют свою власть, чтобы чинить расправу над критиками Путина в Латвии», - написал в социальных сетях пользователь VPP, пообещав следить за продолжением данной истории. Отметим, что свой комментарий дали и представители госполиции.

🇱🇻🚨Valmieras @Valsts_policija iecirknis nokļūst valsts mēroga skandālā: sarkanie policisti izmanto varu, lai vērstos pret Putina kritiķiem Latvijā.



Ziņošu par resoriskās pārbaudes rezultātiem, vai policiste tiks nekavējoties atlaista.



VP skandālu vēl nav komentējusi! pic.twitter.com/Qz5XVsWlva — VPP 🇺🇦🇮🇱🇱🇻 (@MKpolitika) March 22, 2025

«На основании обнародованной информации госполиция начала служебное расследование», - указали представители госполиции.