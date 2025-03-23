Уставшим ловить мигрантов пограничникам власти ЛР выделили дополнительные деньги

Наша Латвия
Дата публикации: 23.03.2025
LETA
В ближайшее время правительство примет решение о выделении еще 110 962 евро на оплату работы пограничников, обеспечивающих усиленный контроль латвийско-белорусской границы.

Деньги необходимы для оплаты труда, проезда, питания, топлива и других расходов учреждений, подчиненных Министерству внутренних дел.

С декабря 2021 года на латвийской границе усилилось давление мигрантов, и государству пришлось потратить миллионы евро из своего бюджета на усиление охраны границы, напомнили в Министерстве внутренних дел.

В этом году было предотвращено незаконное пересечение границы более 250 человек, семь человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году было пресечено незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 5388 человек, а 26 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В декабре прошлого года правительство продлило усиленный режим охраны границы с Беларусью до 30 июня 2025 года.

С 19 марта пункты пересечения границы с Россией и Беларусью "Патерниеки", "Гребнева" и "Терехова" можно пересекать только на автомобилях.

