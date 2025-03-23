В Латвии растет число негосударственных организаций

Дата публикации: 23.03.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии растет число негосударственных организаций
ФОТО: LETA

Количество негосударственных организаций (НГО), включая общества и фонды, за последние годы увеличилось, следует из опубликованного мониторинга сектора обществ и фондов за 2024 год, подготовленного Латвийским гражданским альянсом (LPA).

Данные показывают, что в конце 2023 года было зарегистрировано 26 827 обществ и фондов, а к концу 2024 года их количество достигло 27 546.

LPA отмечает, что общество является наиболее популярной формой НГО, составляя 82,2% всех НГО. Вторая по распространенности юридическая форма — это общественная организация (6,5%), за которой следуют фонды (5,5%). Общества и фонды вместе составляют около 87,7% всех юридических форм НГО, а остальные юридические формы охватывают примерно 12,3%.

Данные исследования показывают, что в целом за последние 15 лет наблюдается рост общего числа зарегистрированных организаций. С 2009 по 2016 год рост был более стремительным (около 1000 до 1500 организаций в год), однако с 2017 года ежегодный общий рост числа обществ и фондов замедлился — примерно до 500–1000 организаций в год.

Согласно исследованию, динамика создания общественных организаций, их объединений, обществ и фондов за последние два года имеет тенденцию к росту. С 2015 по 2022 год общее количество вновь созданных организаций ежегодно сокращалось на 50–100 организаций, достигнув 846 вновь созданных организаций в 2022 году. Однако, начиная с 2023 года, количество вновь созданных организаций увеличивается — в 2023 году было создано 1060 НГО, а в прошлом году — 1085.

