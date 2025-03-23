В латвийском жилом фонде обнаружена одна неприятная особенность

Дата публикации: 23.03.2025
В Латвии около 80% от общего конечного потребления энергии в жилых домах приходится на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения, пишет на сайте "Makroekonomika.lv" советник Банка Латвии по вопросам энергетической и климатической политики Дзинтарс Яунземс.

На освещение и другие электроприборы, а также приготовление пищи вместе приходится менее 20% от всего конечного потребления энергии домохозяйствами.

В настоящее время значительную часть этой тепловой энергии обеспечивают, сжигая различные виды топлива как в домохозяйствах, так и в теплоустановках централизованных систем теплоснабжения.

Международное энергетическое агентство пришло к выводу, что жилой фонд Латвии "продолжает потреблять большое количество энергии и устарел, что препятствует достижению значительного сокращения энергопотребления и выбросов парниковых газов (ПГ)".

Более чем в половине всех латвийских домохозяйств, включая до 70% в городах, отопление обеспечивается внешним поставщиком, то есть централизованными системами теплоснабжения. В то же время за пределами городов ситуация противоположная — индивидуальное теплоснабжение используется почти в 80% домохозяйств.

Если в 2012 году доля природного газа в производстве тепловой энергии составляла почти 80%, то к 2023 году она сократилась до 40%. Вместо этого увеличилось потребление древесного топлива, которое в 2012 году составляло всего 15%, а в 2023 году уже 55% от общего потребления энергоресурсов в котельных и когенерационных станциях общего пользования.

Григорий Антонов
