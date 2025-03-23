В латышском языке нашли выражения, которые ставят в тупик даже искусственный интеллект

Дата публикации: 23.03.2025
Изображение к статье: В латышском языке нашли выражения, которые ставят в тупик даже искусственный интеллект
ФОТО: LETA

"Латышский язык уникален, сложен и богат. Это наш язык, на котором мы говорим и думаем каждый день, но для тех, кто изучает его как иностранный, вызовов немало", - пишет LA.LV.

Даже искусственному интеллекту сложно понять некоторые выражения, он "удивляется", например, использованию отрицания в предложениях, где оно якобы излишне.

Мы спросили у искусственного интеллекта, какие выражения латышского языка сбивают его с толку больше всего. Он отмечает, что некоторые сочетания слов могут быть запутанными в зависимости от контекста или нюансов разговорной речи.

"Тūlīт pat." Означает ли это "сейчас сразу" или "скоро"? Иногда люди используют это с небольшим временным смещением.

"Vajadzētu būt." Это означает, что что-то должно быть, но нет уверенности, действительно ли это так. Это выражение часто используется уклончиво.

"Nav ne jausmas." Теоретически "nav jausmas" уже означает незнание, так зачем добавлять еще "ne"? Логика этого двойного отрицания может сбивать с толку.

"Tā kā jā." Это "да" или все же сомнения в ответе? Часто используется, когда не хочется четко сказать "да" или "нет".

"Kas tad nu?" Означает ли это удивление, интерес или недовольство?

"Būtu varējis." Объединяет два модальных времени (потенциальные возможности), что делает его сложным, например: "Viņš būtu varējis atnākt" (но все же не пришел).

