В прошлом году немного возросла донорская активность в Латвии 1 745

Наша Латвия
Дата публикации: 23.03.2025
LETA
В прошлом году в Латвии кровь сдавали 62 332 раза, что на 2420 раз больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Государственного центра доноров крови.

Увеличилось и общее число доноров - в 2024 году оно достигло 35 014 человек, что на 829 доноров больше, чем годом ранее.

В 2024 году донорский центр совершил 799 поездок, из них 249 - на специализированном автобусе. Во время этих поездок было собрано 51,7 % всех доз крови.

Как заявила директор донорского центра Эгита Поле, круг доноров крови расширяется с каждым годом. Растущий спрос на компоненты крови со стороны медицинских учреждений свидетельствует о том, что донорство остается крайне важным.

В прошлом году средний возраст донора составил 38 лет. Государственный центр доноров крови призывает молодых людей присоединиться к движению донорства крови, ведь сдача крови - это быстро, безболезненно и не только спасает жизни людей, но и приносит пользу здоровью донора, обновляя кроветворную систему.

Согласно трудовому законодательству, доноры имеют право на оплачиваемый день отдыха на следующий день после сдачи крови, который может быть предоставлен и в другое время по согласованию с работодателем. Работодатель оплачивает не более пяти таких дней в календарном году.

