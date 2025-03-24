Административно-территориальная реформа (АТР) в свое время была задумана в том числе как возможность сократить число работающих в муниципальных структурах и сэкономить бюджетные средства. Но сейчас ясно, что в нескольких самоуправлениях после реформы число сотрудников не только не сократилось, но даже выросло, сообщает Латвийское телевидение.

Наибольший рост - в Огрском крае, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). В самоуправлениях это в основном объясняют тем, что число работников увеличилось вследствие открытия новых учреждений, таких как школы или центры социального ухода. А ясности по ситуации в аппаратах местных центральных администраций нет.

Нынешний министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня отметила, что влияние АТР на административные расходы или работников будет выяснено в 2026 году. "Закон гласит, что МУУРР должно выяснить, каков результат этой реформы. И проводить оценку раз в четыре года. Мне кажется, это и есть тот период времени, в течение которого мы можем получить объективную информацию о том, насколько поставленные реформой цели достигнуты", - отметила министр.

В ходе реформы в Огрском крае были объединены прежние Огрский, Икшкильский, Лиелвардский и Кегумский края. Если в начале 2021 года, то есть до вступления в силу реформы, в структурах перечисленных самоуправлений в общей сложности работали 3451 человек, то осенью 2024 года - почти на триста человек больше. Председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис объясняет рост числа сотрудников тем, что теперь больше людей трудоустроено в школах и в крае в более широком объеме обеспечиваются социальные услуги.

Проанализировать, за счет чего в местных органах выросло число работающих и какова ситуация именно в центральной администрации, сложно. Журналисты пришли к выводу, что на данный момент нет сравнительных данных о том, как и где выросло число именно этих сотрудников. В самоуправлениях подчеркивают, что данные ЦСУ не отражают реальную картину, но именно по этим данным следит за управлением ответственное за самоуправления министерство. (Lsm.lv)