Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Планируется программа трудоустройства отставных солдат и офицеров 1 1132

Наша Латвия
Дата публикации: 24.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Планируется программа трудоустройства отставных солдат и офицеров
ФОТО: Unsplash.com

В Латвии планируется создать программу трудоустройства отставных солдат и офицеров в оборонной промышленности, говорится в утверждённой правительством стратегии поддержки оборонной промышленности и инноваций на 2025–2036 годы, пишет ЛЕТА.

Согласно стратегии, до 2028 года должна быть разработана и реализована программа трудоустройства военнослужащих и офицеров после выхода в отставку как минимум в трёх предприятиях оборонной промышленности.

До 2036 года планируется создать программу по учреждению служебных мест для военных в как минимум шести оборонных компаниях, а также программу обмена опытом между представителями оборонной промышленности и Национальными вооружёнными силами (НВС).

В стратегии подчёркивается, что для успешной интеграции оборонной промышленности в систему снабжения НВС необходим определённый объём знаний и их передача — за счёт внедрения военной компетенции в производственные и административные процессы предприятий.

Министерство обороны (МО) считает необходимым создание программы, которая способствовала бы включению действующих военнослужащих в повседневную деятельность предприятий оборонной отрасли, например, в форме практики или обмена опытом, а также трудоустройству отставных военных.

В долгосрочной перспективе, с целью максимального достижения синергии и обмена опытом между военными экспертами и отраслью, стратегия предусматривает оценку возможности создания служебных мест для военных в отдельных компаниях оборонной промышленности, соблюдая принципы предотвращения конфликта интересов. Условием для такого служебного места станет статус стратегического партнёра и/или объекта критической инфраструктуры.

Также в стратегии указано, что подавляющее большинство занятых в НВС — это военнослужащие без опыта работы в бизнесе или производстве. Создание служебных мест в предприятиях позволит рассмотреть возможность реализации программ обмена опытом, в рамках которых представители оборонной отрасли смогут участвовать в работе структур НВС, например, в обслуживании техники и систем. Это обеспечит более эффективный обмен опытом, углубит понимание военных нужд и возможностей отрасли их реализовать.

Как уже сообщалось, Министерство обороны планирует к 2028 году удвоить объёмы закупок НВС у местной промышленности, доведя их до 20% от общего объёма закупок, а к 2036 году — до 30%.

Также МО стремится к 2028 году увеличить финансирование на оборонные исследования, развитие технологий и инновации, выделив на это 1,5% оборонного бюджета.

В министерстве надеются, что к 2028 году вклад оборонной отрасли в экономику Латвии достигнет 3% от валового внутреннего продукта.

×
Читайте нас также:
#оборонная промышленность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео