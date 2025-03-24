В Латвии планируется создать программу трудоустройства отставных солдат и офицеров в оборонной промышленности, говорится в утверждённой правительством стратегии поддержки оборонной промышленности и инноваций на 2025–2036 годы, пишет ЛЕТА.

Согласно стратегии, до 2028 года должна быть разработана и реализована программа трудоустройства военнослужащих и офицеров после выхода в отставку как минимум в трёх предприятиях оборонной промышленности.

До 2036 года планируется создать программу по учреждению служебных мест для военных в как минимум шести оборонных компаниях, а также программу обмена опытом между представителями оборонной промышленности и Национальными вооружёнными силами (НВС).

В стратегии подчёркивается, что для успешной интеграции оборонной промышленности в систему снабжения НВС необходим определённый объём знаний и их передача — за счёт внедрения военной компетенции в производственные и административные процессы предприятий.

Министерство обороны (МО) считает необходимым создание программы, которая способствовала бы включению действующих военнослужащих в повседневную деятельность предприятий оборонной отрасли, например, в форме практики или обмена опытом, а также трудоустройству отставных военных.

В долгосрочной перспективе, с целью максимального достижения синергии и обмена опытом между военными экспертами и отраслью, стратегия предусматривает оценку возможности создания служебных мест для военных в отдельных компаниях оборонной промышленности, соблюдая принципы предотвращения конфликта интересов. Условием для такого служебного места станет статус стратегического партнёра и/или объекта критической инфраструктуры.

Также в стратегии указано, что подавляющее большинство занятых в НВС — это военнослужащие без опыта работы в бизнесе или производстве. Создание служебных мест в предприятиях позволит рассмотреть возможность реализации программ обмена опытом, в рамках которых представители оборонной отрасли смогут участвовать в работе структур НВС, например, в обслуживании техники и систем. Это обеспечит более эффективный обмен опытом, углубит понимание военных нужд и возможностей отрасли их реализовать.

Как уже сообщалось, Министерство обороны планирует к 2028 году удвоить объёмы закупок НВС у местной промышленности, доведя их до 20% от общего объёма закупок, а к 2036 году — до 30%.

Также МО стремится к 2028 году увеличить финансирование на оборонные исследования, развитие технологий и инновации, выделив на это 1,5% оборонного бюджета.

В министерстве надеются, что к 2028 году вклад оборонной отрасли в экономику Латвии достигнет 3% от валового внутреннего продукта.