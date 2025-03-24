У Рижского замка начали работать археологи. Что ищут?

Наша Латвия
Дата публикации: 24.03.2025
LETA
Изображение к статье: У Рижского замка начали работать археологи. Что ищут?

Археологи Национального исторического музея Латвии начали археологические исследования у Рижского замка.

Проводя археологический надзор в зоне строительных работ по системе отвода дождевых вод Рижского замка, был обнаружен нетронутый культурный слой на глубине почти двух метров ниже современного уровня земли. Слой состоит из темной земли с остатками древесины, костями животных и фрагментами керамики.

В настоящее время проводится археологическое исследование, чтобы определить тип находок, их культурно-историческое значение и возможное влияние на проект создания системы отвода дождевых вод. Хотя исследовательские работы еще продолжаются, уже установлено, что, вероятно, обнаружен пол исторической конюшни Рижского замка.

Планируется, что археологические исследования завершатся к концу апреля, но их результаты станут известны после более глубокого изучения найденных свидетельств.

В свою очередь у бастиона на набережной 11 Ноября обнаружен участок стены времен шведского правления. Она сложена из колотых блоков доломита, уложенных по краям, а середина стены заполнена камнями на известковом растворе. Толщина стены составляет 1,7 метра. Бастион был построен во второй половине XVII века, а в XVIII веке он был соединен с городскими укреплениями, образовав единую линию обороны. Система укреплений Риги существовала до 1857 года, когда было разрешено снести защитные стены.

В свою очередь, на Замковой площади археологические исследования проводятся впервые. В Средние века здесь находилась территория, которая была застроена. От города ее отделяли защитный ров и стена. В XVII веке часть этой территории вошла в расширенную систему укреплений, которая была снесена в XVIII веке, а ров засыпан. До 1780 года, когда здесь была устроена площадь, территория была разделена на земельные участки. В настоящее время на исследуемой части площади обнаружены остатки деревянной застройки XVII-XVIII веков с интенсивным культурным слоем и находками, среди которых преобладают подковы и предметы военного характера.

Проектом предусмотрена реконструкция сети ливневой канализации, водопровода и бытовой канализации, чтобы предотвратить воздействие воды на стены замка. Проект планируется реализовать до конца лета 2025 года.

