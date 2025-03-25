Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сегодня все граждане получили письмо от УДГМ, но прочесть не могут. Что там? 6 1987

Наша Латвия
Дата публикации: 25.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сегодня все граждане получили письмо от УДГМ, но прочесть не могут. Что там?

Сегодня, похоже, на главном государственном портале Латвии Latvija.gov.lv произошла какая-то неприятность. И это, откровенно говоря, бесит.

В соцсетях пишут, что общественность получила уведомление о письме, но зайти на портал и посмотреть его не удалось, потому что портал просто не работал. Ваш автор также пытался утром зайти в профили своих пользователей, но безуспешно. Однако незадолго до 10 часов система, похоже, снова заработала, хотя и медленно. Вот что написали сегодня утром пользователи сайта «X».

Каспар Херцманис советует: Заполните всплывающее окошко для перевода 20 евро сыну арабского шейха, потому что у кота жены брата его отца рак простаты... Но потом приходят сообщения со всевозможных сайтов http://gov.lv или http://Latvija.lv , и я вдруг начинаю беспокоиться о безопасности своих данных.

Илона возмущена и обращается к президенту и премьеру: Когда же наконец http://latvija.lv будет работать без проблем? Ужас! Официальный портал установлен государством, но я уже 3-й день не могу зайти, чтобы прочитать сообщение!!! Еще добавить вам к зарплате?

Сигита: Думаю, все пытаются прочитать. Но пока не получается.

Наконец кто-то облегчает страдания желающих узнать тайну: там сообщение гражданам о том, что они включены в избирательные списки. Хорошо, что успели до выборов!

×
Читайте нас также:
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
27
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео