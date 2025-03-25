В соцсетях пишут, что общественность получила уведомление о письме, но зайти на портал и посмотреть его не удалось, потому что портал просто не работал. Ваш автор также пытался утром зайти в профили своих пользователей, но безуспешно. Однако незадолго до 10 часов система, похоже, снова заработала, хотя и медленно. Вот что написали сегодня утром пользователи сайта «X».

Каспар Херцманис советует: Заполните всплывающее окошко для перевода 20 евро сыну арабского шейха, потому что у кота жены брата его отца рак простаты... Но потом приходят сообщения со всевозможных сайтов http://gov.lv или http://Latvija.lv , и я вдруг начинаю беспокоиться о безопасности своих данных.

Илона возмущена и обращается к президенту и премьеру: Когда же наконец http://latvija.lv будет работать без проблем? Ужас! Официальный портал установлен государством, но я уже 3-й день не могу зайти, чтобы прочитать сообщение!!! Еще добавить вам к зарплате?

Сигита: Думаю, все пытаются прочитать. Но пока не получается.

Наконец кто-то облегчает страдания желающих узнать тайну: там сообщение гражданам о том, что они включены в избирательные списки. Хорошо, что успели до выборов!