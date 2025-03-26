Бизнес за чужой счет? Сумка, пожертвованная на благотворительность, обнаружена в рижской «гумке»

Накануне своего дня рождения Зинта из Адажи решила пожертвовать свой рюкзак на благотворительность, бросив его в так называемый ящик для пожертвований у одного из магазинов города, но вскоре произошло нечто неожиданное, передает Bez Tabu.

Упомянутую сумку сделала дочь Зинты, которая с гордостью хвасталась своим достижением в социальной сети «Facebook» еще до того, как подарить ее.

А недавно дочь нашла эту сумку в комиссионном магазине, хотя Зинта пожертвовала его на благотворительность. В магазине заявили, что вся их продукция, включая сумку, которую невозможно перепутать с какой-то другой, из Германии.

Выдавая себя за потенциального благотворителя, журналисты спросили представителя благотворительной организации «Viacor Charity» о дальнейшей судьбе пожертвований.

«Часть собранных вещей идет на продажу для поддержания работы нашего социального пункта и объектов, где люди могут получить одежду, обувь, предметы домашнего обихода, средства гигиены и игрушки совершенно бесплатно. Нам также приходится платить зарплату людям, которые на нас работают. Мы также поддерживаем различные общественные организации, которые обращаются к нам за помощью», - указали в компании.