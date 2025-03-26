Социологическое исследование говорит нам, что учащимся в Латвии, с одной стороны, скучно, а с другой – они возбуждены. Парадоксальное сочетание может свидетельствовать о развале традиционной педагогики, не способной справиться с современными средствами коммуникации.

На этом фоне в учебных заведениях продолжает процветать насилие...

В школе и дома

8286 латвийских учащихся в возрасте от 11 до 19 лет приняли участие в самом масштабном социологическом исследовании, проведенном Центром защиты детей. Опрос был анонимным – в ответах 55,4% участников назвали себя девочками, 39,9% мальчиками, и 4,7% пол не открыли.

Вопрос о степени удовлетворенности жизнью

средняя оценка 7,06 балла

По сравнению с аналогичным исследованием 7 лет тому назад СНИЗИЛИСЬ следующие показатели:

уровень довольства жизнью на 7,12%,

спокойствия – на 7,89%,

уверенности – на 10,11%,

энергии – на 11,87%.

ПОВЫСИЛИСЬ два негативных фактора:

скуки – на 16,62%,

возбуждения – на 22,21%.

Назвать такие школьные годы чудесными в этой обстановке сложновато. Потому средняя оценка, которую сами ученики дали своим заведениям, – только 6,34. То есть удовлетворительно. Практически одинаковый рейтинг удовлетворенности относится к учителям и одноклассникам – их позитивно оценивают 25,4 и 25,27 процента. С прочим дело неважно:

помещения школы нравятся 11,4%,

питание – 8,11%,

уроки – 7,83%,

перемены – 5,19%,

мероприятия – 4,44%,

атмосфера – 3,75%,

организация – 2,92%.

С 2017 года на 17,15% сократилось число детей, согласных с утверждением: «Мне нравится ходить в школу». На 15,93% сократилось количество, кто верит: «Если у меня есть проблемы в школе, я знаю, к кому обратиться за помощью и советом».

Зато значительно выросло количество тех, кто сознается: «В школе меня задевают или унижают (толкают, обзывают, физически задевают, бьют/пинают, угрожают, отнимает вещи») – с 9 до 15,61%. Фактически, каждый шестой школьник сталкивается с насилием в учебном заведении: «У меня плохие отношения с одноклассниками», – констатировали в 2017 году 11% учеников, а в 2024-м – 13,55%.

Дом по-прежнему остается местом, где лучше, чем в школе – у него оценка 8,21 балла. Родители Латвии свои чада особо не загружают помощью в домашних делах. 68,76% детей согласны с тем, что у них достаточно свободного времени. 88,33% нравится быть дома.

Помощь семьи тоже оценивается высоко – в среднем на 8,41 балла. В основном родители позволяют детям самим принимать решения – эта доля ответов выросла с 72% в 2017 году до 80,85% в 2024-м. С одной стороны, конечно, самостоятельность это здорово, но с другой – это говорит и о том, что дети попросту заброшены...

Потому и доля тех, кто признает, что старшие интересуются жизнью детей в школе, уменьшилась на 6,6%. А вот среди тех проблем, которые вне школьных стен подстерегают молодежь, первое место заняла зависимость от разного рода веществ – 10,78%.

Нездоровая обстановка

Ну а может быть, первопричиной школьных проблем является прежде всего физическое состояние детей? Сами ученики оценили свое здоровье на 7,51 балла. Неплохо, в общем. Но вот доля тех, кто чувствует себя уставшими, ныне составляет 69,53%, что существенно больше, чем раньше – 60%.

Меньше стало число школьников, регулярно занимающихся физическими упражнениями вне уроков: тогда – 64%, сейчас – 60,5%. «Я достаточно хорошо высыпаюсь» – всего 52%. Хотя, по большому счету, не одни только уроки ныне заставляют ложиться в поздний час – прежде всего крадут часы сна излюбленные компьютер или смартфон. Но «умным устройствам» в опросе о свободном времени отдало предпочтение только 8,29%, а первое место заняло проведение внешкольных часов с друзьями – 22%.

Примерно треть опрошенных учеников признала, что хотя бы несколько раз в году подвергается буллингу – физическому и/или эмоциональному насилию: от него регулярно страдает примерно 16%-17% несколько раз в неделю, и 9% несколько раз в месяц. Самыми небезопасными местами в учебных заведениях называют коридоры, а еще рискованным является традиционное место «за школой»...

Что делать?

На эту тему Центром защиты детей проводились мозговые штурмы. На самом деле, ничего особо революционного – те же самые дежурные, следящие за порядком, привлечение персонала поддержки, даже... дворника.

И, как ни парадоксально, сами школьники – не против обязательной формы. Вероятно, потому, что в настоящее время она уравнивает, не позволяя унижать тех, кто из-за материального положения семьи одевается не столь модно...

Ако Карлис Цекулис, директор департамента содействия благосостоянию детей:

– В Латвии более 3000 учителей прошло дистанционное обучение алгоритму предотвращения насилия. Обучали как директоров, так и педагогов, по интервенциям в случаях насилия. Разбирали тяжелые случаи в школах. Необходима также поддержка родителей, сталкивающихся с непростой обстановкой в учебных заведениях... В последних надо размещать плакаты с предупреждениями.

Ну а что касается ужесточения наказаний, то здесь пока нет общего мнения.

Что обещает правительство

Ситуацией в школах озаботилась исполнительная власть. Еще 27 августа 2024 года Кабинет министров под руководством Эвики Силини – мамы троих детей! – принял протокольное решение «Об искоренении и недопущении эмоционального и физического насилия в образовательном учреждении, а также о сотрудничестве институтов государства и самоуправлений». Нашлись и деньги, правда, невеликие – 600 000 евро на 3 года.

Координатор проектов Центра защиты детей Янис Павуленс указал, что дети в возрасте 14-15 лет охотно хотели бы подрабатывать. В этом им могли бы помочь самоуправления. Но какой эффект дает летний труд старшеклассников?

Личный опыт

По опыту моего младшего сына, трудившегося в прошлом году, как уже совершеннолетний, по 8 часов, могу заключить: надзирающий персонал из муниципального предприятия с многомиллионным оборотом относится к присланной «школоте» крайне поверхностно, а эксплуатировать за минималку стараются по полной.

Так что эксперименты с работой получаются так себе, довольно демотивирующими.

Широко закрытые глаза

Но в целом ничего удивительного, что в школе воз и маленькая тележка проблем. Ибо каково государство и общество – таковы и учебные заведения. И что самое занятное – ни в опросах, ни в документах политического планирования, ни в обсуждении на комиссии Сейма даже малейшим образом не затрагивалась тема так называемой «языковой неоднородности».

То есть все делают вид, что не видят, как около четверти школьников Латвии вынуждены сегодня учиться не на том языке, на котором говорят и они сами, и их семьи.