Ищешь еду по скидкам? Ты - бедный. В соцсетях спорят, как узнать неимущего

В соцсети Х оживленную дискуссию вызвал некий пользователь, опубликовавший следующий пост: «Неприятная правда. Если вы, делая покупки в торговой сети вынуждены искать еду со скидками, то вы бедны. Или балансируете на пороге бедности. P.S. Я тоже в Rimi ищу скидки. Да, я балансирую на грани бедности. Но я не живу иллюзиями».

Это утверждение вызвало шквал комментариев других пользователей соцсети. Некоторые пользователи согласны с утверждением о росте цен и скидках как об указании на финансовую ситуацию человека. При этом другие считают, что поиск скидок – не единственный способ оценить финансовое положение человека. Мол, внимание к товарам со скидкой – это нормальная практика шопинга, которой придерживаются не только те люди, которые сталкиваются с финансовыми трудностями, но и те, кто хочет максимально эффективно управлять своим бюджетом, независимо от того, насколько стабильна их финансовая ситуация.

Вот некоторые из мнений:

«Я не согласна с тем, что я бедная только потому, что ищу скидки. Только глупый человек не будет их искать и купит первое, что попадется под руку».

«Я также регулярно просматриваю полки со скидками. В «Рими» около 10 утра выставляют мясные продукты со скидкой 50 %. Если я попадаю туда в это время, то покупаю оптом и складываю в морозилку».

«Только те, кто поднялся с помойки, думают, что искать скидки - это бомжевание».

“Я покупаю не только со скидкой. У меня нет проблем и с Lidl, но я покупаю оптом на складе в Depo. Если уровень благосостояния показывают покупки со скидками, хорошо. Я также могу «балансировать на грани бедности», строя дом, путешествуя и питаясь в ресторанах”.

“Это советское представление о том, что успешный и богатый человек швыряется деньгами. Богатые люди, как правило, знают цену каждому центу и не разбрасываются ими.