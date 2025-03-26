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Синоптики дали приятный прогноз на четверг 0

Наша Латвия
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Синоптики дали приятный прогноз на четверг

По прогнозам синоптиков, в четверг в Латвии будет преимущественно солнечная погода.

Ночью, начиная с северо-запада страны, небо во многих местах прояснится, но местами все еще ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ранним утром составит -3...+3 градуса.

В течение дня будет светить солнце, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветерок, в Курземе от слабого с юго-запада. Воздух прогреется до +7...+12 градусов.

В четверг в Риге будет сухо и солнечно, ветер слабый. Температура воздуха опустится до +1 градуса на восходе и до -2 градусов в пригородах. Во второй половине дня в тени столбик термометра поднимется до +11 градусов.

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