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Битва за мясо в латвийском магазине позабавила сеть. Очень советский «вайб» 4

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Битва за мясо в латвийском магазине позабавила сеть. Очень советский «вайб»

На полках магазинов в Латвии всего достаточно. Но иногда магазины объявляют какие-то значительные скидки. Этот период также в основном проходит тихо, без какой-либо шумихи. Но есть и исключения.

В социальных сетях появилось видео, на котором люди буквально ломятся к холодильнику со свежим мясом в магазине, чтобы заполучить вожделенный кусок.

А комментаторам, как всегда, есть что сказать.

Ромти: Так же, как с Pringles, это покажут по всем российским каналам и скажут — там все настолько плохо, что люди сражаются за куски мяса в магазинах и чуть ли не прыгают в морозилку.

Правда: Хищники у мяса? Чего еще вы ожидали?

Мистер: Советские бабульки.

Андрис: По выбору шляп можно многое сказать.

Гинтс: Ярко выраженный советский вайб.

Айвис: Будто завтра они могут умереть от голода.

#магазины
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Комментарии (4)

  • ТК
    Тото Кутунио
    28-го марта

    Дебилы, в советское время битвы за мясо. Люди спокойно стояли в очереди! А вот в нынешнее время.... Удивительно что недоразвитые комментаторы Путина сюда не приплыли, но хоть в совок плюнули.

    20
    3
  • Д
    Дед
    28-го марта

    Так это о советских очередях за мясом и колбасой. Мясо было в продаже без очередей и в избытке, на рынке по 5 руб за кг, а в очередях стояли за госценами по 2.40. Что изменилось- госцены пропали?

    32
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го марта

    оскатинили народ за 30 лет капитализма

    61
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го марта

    Да вероятно это те, которые заработали себе нищенские пенсии, тех, которым чиновничья родня "нарисовала" пенсии там нет. Это правда!

    157
    6

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