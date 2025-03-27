Битва за мясо в латвийском магазине позабавила сеть. Очень советский «вайб»

На полках магазинов в Латвии всего достаточно. Но иногда магазины объявляют какие-то значительные скидки. Этот период также в основном проходит тихо, без какой-либо шумихи. Но есть и исключения.
В социальных сетях появилось видео, на котором люди буквально ломятся к холодильнику со свежим мясом в магазине, чтобы заполучить вожделенный кусок.
Pie bada... .🤭😂 pic.twitter.com/Mlt38gjvmC— 𝕮𝖍𝖎𝖙𝖆.𝖁𝖔𝖘𝖘𝖊.𝕷𝖆𝖓𝖈𝖍𝖎𝖏𝖆 (@3sunces) March 26, 2025
А комментаторам, как всегда, есть что сказать.
Ромти: Так же, как с Pringles, это покажут по всем российским каналам и скажут — там все настолько плохо, что люди сражаются за куски мяса в магазинах и чуть ли не прыгают в морозилку.
Правда: Хищники у мяса? Чего еще вы ожидали?
Мистер: Советские бабульки.
Андрис: По выбору шляп можно многое сказать.
Гинтс: Ярко выраженный советский вайб.
Айвис: Будто завтра они могут умереть от голода.
Комментарии (4)
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