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Будущих гимназистов Риги проверят на едином экзамене 0

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Будущих гимназистов Риги проверят на едином экзамене
ФОТО: dreamstime

В этом году все гимназии Риги собираются провести общий экзамен. А школьники для его выполнения смогут записаться в любую из рижских гимназий.

В Риге шесть гимназий: 1-я , 2-я, 3-я, Немецкая, Агенскалнская и Классическая.

Единый приемный экзамен по математике в 7-х классах состоится 26 апреля, а в 10-х классах – 31 мая. А вот подача заявлений на обучение в конкретные гимназии произойдет лишь в июне.

И, чтобы принять участие в конкурсе на поступление в ту или иную гимназию, полученный по математике результат единого экзамена будет служить основанием для участия в этих конкурсах.

Вступительный экзамен по математике для 7-х классов 26 апреля начнется в 10:00, прибытие с 9:30. Регистрация на экзамен с 4 апреля 9:00 до 18 апреля 9:00. Во время регистрации надо указать место, в котором ученик собирается сдавать вступительный экзамен (а не гимназию, в которую желает поступать).

Дополнительно для желающих поступить в Немецкую гимназию в этот же день необходимо сдать экзамен по иностранному языку. О подробностях департамент просит напрямую навести справки в самой Немецкой гимназии.

Все претенденты получат индивидуальный идентификационный код вместе с проверочной работой. Этот код надо будет сохранить и предъявлять при подаче документов в гимназии после объявления результатов вступительных экзаменов.

#школа #экзамен
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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