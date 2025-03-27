Baltijas balss logotype

«Дороже на 249%!»: житель Латвии в ужасе от роста тарифа на электричество 1

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
«Дороже на 249%!»: житель Латвии в ужасе от роста тарифа на электричество
ФОТО: LETA

Предприятие Tet сообщило своим клиентам, что с 1 мая увеличится плата за обслуживание по тарифному плану "Динамический тариф" на электроэнергию. Об этом пишет LA.LV.

Реагируя на изменения, один из жителей в соцсетях написал: "ТЕТ, молодцы, вот так нужно зарабатывать деньги государственной компании. Подняли плату за обслуживание почти на 249%! Вроде мелочь — прежняя цена 0,0041 евро, но в сумме набегает при сборе со всех!"

Как поясняют представители "Tet", изменения в плате за обслуживание "связаны с возросшими затратами на поддержание и обеспечение услуги. Например, в этом году произойдет переход на 15-минутные интервалы торговли, что требует адаптации систем, обрабатывающих данные как от АО "Sadales tīkls", так и от NordPool."

Дополнительные расходы связаны с внедрением в систему "Tet" правил государственной поддержки, установленных постановлением Кабинета министров ("Правила Кабинета министров о государственной поддержке затрат на энергоснабжение"), а также с последними изменениями в "Правилах торговли электроэнергией", которые вносят коррективы в принципы работы рынка электроэнергии и т. д.

Ранее изменения уже были внедрены в обеспечение и администрирование новых услуг, включая систему нетто-расчетов и поддержку защищённых пользователей, а также замену платформы данных АО "Sadales tīkls".

Как поясняют представители "Tet": "Повышение платы за обслуживание за каждый потребленный кВт·ч касается только пользователей динамического (биржевого) тарифного плана, но одновременно мы хотим обратить внимание, что у услуги нет ежемесячной абонентской платы и минимального срока использования. В то же время подчеркнем, что с момента введения услуги электроснабжения "Tet" ни разу не менял плату за обслуживание по тарифному плану "Динамический тариф"."

#электроэнергия
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
3
71

Комментарии (1)

  • НС
    Николай Семёнов
    27-го марта

    Воровская шайка в законе. Паразиты, воруют уже беззастенчиво. Ну и что ждать от власти? А им плевать на народ, главное чтобы были полными свои карманы. И как долго ещё это будет продолжаться???

    39
    4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией 10
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео