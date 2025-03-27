«Дороже на 249%!»: житель Латвии в ужасе от роста тарифа на электричество

Предприятие Tet сообщило своим клиентам, что с 1 мая увеличится плата за обслуживание по тарифному плану "Динамический тариф" на электроэнергию. Об этом пишет LA.LV .

Реагируя на изменения, один из жителей в соцсетях написал: "ТЕТ, молодцы, вот так нужно зарабатывать деньги государственной компании. Подняли плату за обслуживание почти на 249%! Вроде мелочь — прежняя цена 0,0041 евро, но в сумме набегает при сборе со всех!"

Как поясняют представители "Tet", изменения в плате за обслуживание "связаны с возросшими затратами на поддержание и обеспечение услуги. Например, в этом году произойдет переход на 15-минутные интервалы торговли, что требует адаптации систем, обрабатывающих данные как от АО "Sadales tīkls", так и от NordPool."

Дополнительные расходы связаны с внедрением в систему "Tet" правил государственной поддержки, установленных постановлением Кабинета министров ("Правила Кабинета министров о государственной поддержке затрат на энергоснабжение"), а также с последними изменениями в "Правилах торговли электроэнергией", которые вносят коррективы в принципы работы рынка электроэнергии и т. д.

Ранее изменения уже были внедрены в обеспечение и администрирование новых услуг, включая систему нетто-расчетов и поддержку защищённых пользователей, а также замену платформы данных АО "Sadales tīkls".

Как поясняют представители "Tet": "Повышение платы за обслуживание за каждый потребленный кВт·ч касается только пользователей динамического (биржевого) тарифного плана, но одновременно мы хотим обратить внимание, что у услуги нет ежемесячной абонентской платы и минимального срока использования. В то же время подчеркнем, что с момента введения услуги электроснабжения "Tet" ни разу не менял плату за обслуживание по тарифному плану "Динамический тариф"."