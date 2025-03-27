Baltijas balss logotype

Еще один ребенок заразился инфекцией E.coli, на данный момент выявлено 212 контактов 0

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Еще один ребенок заразился инфекцией E.coli, на данный момент выявлено 212 контактов

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), еще один ребенок заболел инфекцией, вызванной опасной кишечной палочкой E.coli, и на данный момент в ходе эпидемиологического расследования выявлено 212 контактных лиц.

В настоящее время эпидемиологи продолжают работу по выявлению контактных лиц.

По данным Центров по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), на сегодняшний день зарегистрировано два десятка случаев заражения энтерогеморрагической кишечной палочкой — заболели 18 детей и двое взрослых.

По данным на среду, все, кроме двух детей и одного взрослого, проходят лечение в больницах. Информации о количестве пациентов, госпитализированных в Детскую клиническую университетскую больницу в четверг, пока нет.

Случаи заболевания зарегистрированы в Рижском, Цесисском, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях.

Один ребенок продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии, еще 14 проходят лечение в другом стационарном отделении. Состояние всех пациентов стабильное.

Всем дошкольным образовательным учреждениям, где зарегистрированы заболевшие, направлены рекомендации ЦПКЗ по соблюдению дезинфекционных мероприятий и контролю за состоянием здоровья детей для принятия дальнейших мер.

0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией 10
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео