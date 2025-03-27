Еще один ребенок заразился инфекцией E.coli, на данный момент выявлено 212 контактов

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), еще один ребенок заболел инфекцией, вызванной опасной кишечной палочкой E.coli, и на данный момент в ходе эпидемиологического расследования выявлено 212 контактных лиц.

В настоящее время эпидемиологи продолжают работу по выявлению контактных лиц.

По данным Центров по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), на сегодняшний день зарегистрировано два десятка случаев заражения энтерогеморрагической кишечной палочкой — заболели 18 детей и двое взрослых.

По данным на среду, все, кроме двух детей и одного взрослого, проходят лечение в больницах. Информации о количестве пациентов, госпитализированных в Детскую клиническую университетскую больницу в четверг, пока нет.

Случаи заболевания зарегистрированы в Рижском, Цесисском, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях.

Один ребенок продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии, еще 14 проходят лечение в другом стационарном отделении. Состояние всех пациентов стабильное.

Всем дошкольным образовательным учреждениям, где зарегистрированы заболевшие, направлены рекомендации ЦПКЗ по соблюдению дезинфекционных мероприятий и контролю за состоянием здоровья детей для принятия дальнейших мер.