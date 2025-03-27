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Минблаг призывает самоуправления застраховать соцработников 0

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Минблаг призывает самоуправления застраховать соцработников
ФОТО: LETA

Самоуправлениям следует обеспечивать страховку для социальных работников, заявил в интервью агентству LETA новый министр благосостояния Рейнис Узулниекс.

Политик подчеркнул, что глубоко уважает труд социальных работников. "Социальные работники сами подвержены высокому риску профессионального выгорания, поэтому самоуправлениям следует подумать, как поддержать своих социальных работников. Один из способов — это страхование, ведь до сих пор 33% социальных работников в самоуправлениях не застрахованы", — отметил он.

По его словам, самоуправлениям нужно понять, что социальная работа — это и дополнительные доходы для самоуправлений: чем меньше людей будет нуждаться в социальной помощи, тем легче будет самому самоуправлению. Он выразил уверенность, что мышление в этом вопросе постепенно меняется.

"Социальная служба подчиняется самоуправлениям, и, как правило, самые большие расходы самоуправлений связаны с образованием и социальными услугами. Я поставил себе в приоритет объехать все самоуправления, чтобы увидеть, как организована работа на местах, а не диктовать из Риги, что следует делать", — подчеркнул Узулниекс.

Министр планирует обсудить ситуацию с руководителями самоуправлений и призывать политиков в рамках возможностей поддерживать социальных работников.

Он также сообщил, что в немногих самоуправлениях укомплектованы все штатные единицы. "Знаю, что в большинстве самоуправлений, особенно в Риге, наблюдается нехватка социальных работников", — добавил министр.

#соцработники #рейнис узулниекс
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