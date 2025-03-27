Пыльные улицы, иномарки целуются: сэкономленные на уборке снега деньги обещают потратить на уборку песка

В Риге приступили к уборке песка, высыпанного за зиму на тротуары и мостовые. Проводить такие работы можно только в сухое и уже относительно теплое время.

Первым делом планируется убрать песок с площадок остановок общественного транспорта, островков безопасности, с зеленой зоны и тротуаров.

Затем дойдет очередь до обочин улиц I и II категории с интенсивным движением транспорта. Предполагается, что работы можно будет начать уже в марте, если за это время снова случайно не выпадет снег.

Напомним, что Рижская дума на минувшую зиму планировала 53 снежных дня. Снег шел только 8 дней. На уборку тротуаров было запланировано 7,2 млн евро, затрачено – 3,2 млн. Тротуары чистились 13 раз, а посыпались абразивными материалами 24 раза.

Мосты посыпались 92 раза, а очищались 59 раз. На что потрачено 13 млн евро.

Чиновники заверяют, что запланированные, но неистраченные средства будут направлены на ремонт ям и обновление верхнего покрытия улиц. Правда, пока непонятно, сколько сэкономлено, так как расходы на зимнее содержание улиц и остановок общественного транспорта еще не подсчитаны.