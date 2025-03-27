Родившихся в Риге тройняшек посетила даже полиция. Зачем?

Утро 21 марта в Рижском родильном доме выдалось особенно прекрасным, ведь на свет появились первые в этом году тройняшки – Мария, София и Алиса.

«Уже не секрет, и мы с гордостью можем сказать, что матерью девочек является наша коллега Олеся, которая до длительного перерыва в работе была старшим экспертом-криминалистом Рижского экспертного отдела Регионального управления экспертно-криминалистического управления Главного управления криминальной полиции.

Мы празднуем вместе с Олесей, и сегодня, 27 марта, счастливую маму от имени коллектива Государственной полиции навестил начальник Главного управления криминальной полиции Государственной полиции генерал Андрей Гришин.

Однако пока непосредственным начальством Олеси будут три малышки, которым придется ждать работу, а маме придется организовывать свой день в соответствии с графиком и пожеланиями девочек», — говорится в сообщении Государственной полиции в Facebook.