Несмотря на сокращение числа жителей нашей республики, кривая количества впервые выявленных случаев диабета растет: если в 2019 году таковых насчитывалось 6096, то в 2023–м — уже 7712.

Женщины составляют 54% — но, вероятно, это потому, что они пристальней следят за уровнем сахара в крови.

Предупрежден — значит вооружен. Однако представители сильного пола относятся к своему здоровью достаточно поверхностно — так, в среднем лишь около 40% делали анализ крови, позволяющий установить угрозу диабета.

В возрасте до 44 лет такая доля вообще около 30%, ведь относительно молодые мужчины предполагают, что с ними ничего случиться не может. А зря…

Всего в Латвии насчитывается порядка ста тысяч пациентов, которым диагностирован диабет, и женщин из них более 60 процентов. На это число приходится 86 профессиональных врачей–эндокринологов, 44 кабинета по диабетическому уходу за ступнями (самая проблемная и опасная зона), 16 кабинетов по обучению. Также 1211 семейных врачей обеспечивают помощь диабетикам.

Предполагается, что в будущем специализированную терапию смогут назначать врачи всех специальностей — дабы сократить очереди. В 2024 году для устранения заторов у эндокринологов нашли весьма скромную сумму — 322 000 евро. Это примерно в 3000 раз меньше того, что Латвия выделила на военные расходы…

На этом фоне хорошо, что страна позаботилась о молодежи — выделили средства для тех пациентов, которые получали инсулиновый насос (присоединенный к коже датчик с автоматизированной инъекцией) до достижения 18 лет, им теперь предоставили такую возможность за счет бюджета и по достижении совершеннолетия. Инсулиновый насос в 4–5 раз снижает уровень гипогликемии, на 45% уменьшает смертность от сердечно–сосудистых заболеваний.

Министерство здоровья хотело бы выделить сложных пациентов с повышенным содержанием глюкозы, и работать с ними по отдельным программам — для чего опять же недостает средств. Критическими, например, являются случаи диабета во время беременности и при пересадке органов.

Председатель Латвийской ассоциации эндокринологов Кристине Гелднере предложила ввести в стране обязательный скрининг на диабет с 35–летнего возраста. Латвии необходимы также хотя бы 20 ставок для специализированных медсестер. Хотя на сто тысяч пациентов это все равно слезы…

Требуется также принципиальное решение — снять ограничения для новых медикаментов групп GLP1RA и SGLT2i. Сейчас они являются компенсируемыми только в случаях "неудовлетоворительного контроля" диабета. А вот в Эстонии и Литве таких ограничений нет.