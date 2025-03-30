Синоптики раскрыли прогноз погоды на понедельник в Латвии

Последний день марта будет облачным, но теплым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник на западе страны пройдет дождь, на востоке будет ясно. Температура воздуха составит +2...+6 градусов, в восточных регионах - около 0 градусов, в столице - +5...+7 градусов.

Днем облака будут чередоваться с солнцем, существенных осадков не ожидается. Воздух на большей части территории страны прогреется до +13...+18 градусов, на побережье - до +7...+12 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +14...+16 градусов.