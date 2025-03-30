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В Детской больнице - 19 детей с острой инфекцией 0

Наша Латвия
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
В Детской больнице - 19 детей с острой инфекцией
ФОТО: LETA

В настоящее время на лечении в Детской больнице находятся 19 детей с инфекцией, вызванной кишечной палочкой, сообщила агентству ЛЕТА специалист по коммуникации Детской больницы Илзе Олштейна.

18 детей находятся в инфекционном отделении больницы, один ребенок - в отделении интенсивной терапии.

Как отметила Олштейна, в больницу обращаются обеспокоенные родители, дети которых могли контактировать с детьми, госпитализированными с инфекцией, вызванной продуцирующей опасный шига-токсин кишечной палочкой.

Представитель больницы пояснила, что в случаях, когда ребенок является контактным лицом заболевшего ребенка, представители Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) информируют родителей о том, что они должны обсудить ситуацию со своими семейными врачами, которые проинформированы о том, какие меры нужно предпринять родителям. Ребенок должен оставаться дома предписанное врачом время, а родители должны следить за его состоянием. Если ребенок жалуется на плохое самочувствие или у него появились признаки заболевания, необходимо обратиться в отделение неотложной помощи ближайшей больницы или позвонить по телефону 112.

ЦПКЗ в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) продолжает эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить источник заражения. Были проверены пищеблоки нескольких детских садов Риги, которые обслуживают предприятия "Žaks-2" и "Gardbrīdis". Также проверка была проведена в одном из детских садов Саласпилса.

Технолог предприятия "Žaks-2" Илона Дреймане сообщила агентству ЛЕТА, что предприятие сотрудничает с ЦПКЗ и ПВС, чтобы найти причину заболевания и предотвратить его распространение.

Как пояснили в ЦПКЗ, кишечные палочки Escherichia coli являются частью нормальной бактериальной микрофлоры человека и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, которые могут вырабатывать токсины и вызывать серьезные заболевания. Такие штаммы называются STEC/VTEC, и они продуцируют шига-токсин (веротоксин), который вызывает кровавую диарею, приводящую в отдельных случаях к острой почечной недостаточности.

Основным источником этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребляя зараженную пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипяченое молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.

Как отмечает ЦПКЗ, хотя возможный источник инфекции пока не установлен, люди могут предпринять простые меры для предотвращения заражения.

ЦПКЗ напоминает о важности правильной термической обработки пищи, мытья под проточной водой фруктов и овощей, особенно тех, которые не будут подвергаться термической обработке. При появлении симптомов инфекции, таких как схваткообразные боли в животе или диарея с кровью, следует немедленно обратиться к врачу.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая этой инфекции, в этом году - 18. По данным ЦПКЗ, в среднем за месяц регистрируется от четырех до пяти случаев заболевания.

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