В шубах и в шортах: апрель по-латвийски — временами снег, иногда почти лето

Апрель начнётся с тёплой погоды, но к концу недели станет прохладнее, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уходящая неделя завершилась особенно весенней погодой, и в субботу, 29 марта, на пяти метеостанциях были побиты температурные рекорды для этого дня, а на одной станции рекорд был повторён.

Первая половина новой недели сохранит тёплую погоду, но к её окончанию станет прохладнее – в ночное время во многих местах ожидаются заморозки, а дневные температуры уже не будут превышать 10 градусов.

В понедельник облачность будет переменной, но небольшой дождь возможен только ночью в западных районах. При слабом ветре в ночные часы местами образуется туман, который ухудшит видимость. Ночью температура воздуха понизится до +2…+6 градусов, а в восточных районах местами приблизится к 0. Днём будет тепло – воздух прогреется до +13…+18 градусов, но в прибрежных районах будет прохладнее – от +7 до +12 градусов.

В последующие дни ожидается сухая погода с прояснениями. В ночь на вторник и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер будет слабым, лишь во вторник днём усилится северо-западный и западный ветер. Ночами температура опустится до 0…+4 градусов, а днём составит +12…+17 градусов, в прибрежных районах +6…+10 градусов.

В пятницу и выходные северо-западный и северный ветер усилится, и в страну поступит холодная воздушная масса. Облачность увеличится, ожидаются осадки, местами возможен небольшой снег.

Ночами температура опустится ниже 0 градусов, а днём не превысит +5 градусов.