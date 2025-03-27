У экспертов есть версия, как дети заразились опасной кишечной инфекцией

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) склоняется к мнению, что заражению нескольких человек опасной кишечной инфекцией E.coli способствовал какой-то пищевой продукт, заявила в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний и противоэпидемических мероприятий ЦПКЗ Сигита Гейда, пишет ЛЕТА.

Она подтвердила, что в настоящее время специалисты ищут источники инфекции, и в этот раз не стоит винить иммунитет каждого заболевшего в отдельности. По данным ЦПКЗ, сейчас более вероятной считается версия о пищевом продукте, который способствовал заражению.

"То, что число заболевших пока невелико, может свидетельствовать о том, что речь идёт не о широко распространённом продукте", – добавила Гейда. Специалисты проводят расследование, однако его осложняет тот факт, что сами дети не могут точно назвать, какие блюда употребляли в пищу.

Тем временем в интервью передаче TV3 «900 секунд» Гейда указала, что увеличивается как число случаев заражения, так и территория, где они фиксируются. Поэтому ясно, что инфекция распространяется не только в конкретной местности, но и шире. Хотя в настоящее время не зафиксированы случаи вторичного заражения по месту жительства пациентов, Гейда напомнила, что инфекция заразна и передаётся также контактным путём.

Как сообщалось ранее, с увеличением числа заболевших инфекцией, вызванной опасной кишечной палочкой, состояние шести детей оценивается как тяжёлое, но стабильное, сообщили в Детской клинической университетской больнице.

Во вторник сообщалось о десяти госпитализированных детях. Как подтвердили в больнице, в среду там находились уже 15 детей с этой инфекцией. Один ребёнок продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, ещё 14 – в другом отделении стационара. Состояние всех пациентов стабильное.

Как подтвердили агентству ЛЕТА в ЦПКЗ, по состоянию на среду получено 21 уведомление о случаях инфекции энтерогеморрагической E.coli – у 17 детей и двух взрослых. Все, за исключением двух детей и одного взрослого, проходят лечение в стационарах.

В настоящее время эпидемиологи продолжают работу по выявлению контактных лиц. На данный момент определено 176 контактных лиц. Получены первые 25 лабораторных результатов, из которых в двух случаях обнаружена инфекция, и пациенты проходят амбулаторное лечение.

До сих пор случаи заболевания были зарегистрированы в Риге, а также в Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях. Теперь к ним добавился и город Цесис.

Во все дошкольные образовательные учреждения, где зарегистрированы случаи заболевания, ЦПКЗ направил рекомендации по соблюдению мер дезинфекции и мониторингу здоровья детей для дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что ЦПКЗ в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) продолжает эпидемиологическое расследование, продолжая поиск источника заболевания. Также ЦПКЗ сотрудничает с затронутыми дошкольными учреждениями и семейными врачами, которые наблюдают за детьми с симптомами острой кишечной инфекции.

ПВС ранее информировала, что проверки проведены в пищеблоке Рижского 170-го дошкольного учреждения, пункте раздачи пищи Рижского 104-го дошкольного учреждения, куда еду доставляет Рижское дошкольное учреждение "Laismiņa", в пищеблоке "Laismiņa", пункте раздачи пищи Рижского 132-го дошкольного учреждения, куда еду доставляет дошкольное учреждение "Dardedze", в пищеблоке "Dardedze", в пищеблоке Рижского детско-молодёжного центра "Auseklis", пищеблоке дошкольного учреждения "Zīļuks", пищеблоке Рижского 241-го дошкольного учреждения, а также пищеблоке дошкольного учреждения "Zilbīte".

Всем этим учреждениям, согласно информации ПВС, услуги питания или поставки продуктов оказывали "Žaks-2" или полное товарищество "Gardbrīdis", которое образуют "Žaks-2" и ООО "Deliment". Крупнейшая владелица обеих компаний – Жанна Гаевская.

Технолог компании "Žaks-2" Илона Дреймане сообщила агентству ЛЕТА, что предприятие в настоящее время сотрудничает с ЦПКЗ и ПВС, чтобы найти источник заболевания и предотвратить его распространение.

Проверки также были проведены в пищеблоке детского сада "Саулите" в Саласпилсе.

ЦПКЗ объясняет, что в кишечнике всех людей и животных присутствуют бактерии под названием Escherichia coli (E. coli) или кишечная палочка. Это часть нормальной микрофлоры, и обычно они безвредны. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины – ядовитые вещества, вызывающие тяжёлые заболевания.

Эти штаммы называются STEC/VTEC (штаммы, вырабатывающие шигатоксины или веротоксины). Они могут вызывать тяжёлую, кровавую диарею, которая в некоторых случаях приводит к острой почечной недостаточности и требует интенсивной терапии.

Основной резервуар этих штаммов – травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребив заражённую пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипячёное молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.

ЦПКЗ напоминает о необходимости тщательно термически обрабатывать пищу, мыть фрукты и овощи под проточной водой, особенно если они не будут подвергаться термической обработке перед употреблением. При появлении симптомов инфекции – схваткообразных болей в животе или кровавой диареи – следует немедленно обратиться к врачу.

В Латвии в прошлом году эта инфекция была зарегистрирована в 42 случаях. В среднем в месяц фиксируется от четырёх до пяти случаев, отмечает ЦПКЗ.