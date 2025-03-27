В четверг солнце прогреет воздух до +12 градусов

В четверг, благодаря солнечной погоде, температура воздуха в Латвии поднимется до +7..+12 градусов, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Осадков не ожидается. Утром в отдельных районах сохранится туман и гололедица на дорогах.

Облачность будет незначительной, в Курземе она увеличится. Ветер будет слабым, в Курземе — умеренным, юго-западного направления.

В Риге ожидается сухой и солнечный день, будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Погодные условия определяет область повышенного атмосферного давления.