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В отдельных случаях государство будет оплачивать полную стоимость лекарств 0

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2025
LETA
В отдельных случаях государство будет оплачивать полную стоимость лекарств
ФОТО: Unsplash

Государство могло бы полностью возмещать населению лекарства или медицинские изделия в экстренных и особых случаях, если это решит совместный консилиум трех университетских больниц, говорится в предложенных Министерством здравоохранения поправках к "Порядку возмещения расходов на приобретение лекарств и медицинских изделий для амбулаторного лечения".

Министерство предлагает выделить часть бюджета в размере 1 миллиона евро на возмещение таких расходов.

Речь идет о случаях, когда человеку внезапно требуются жизненно важные лекарства, но в конкретный момент государство не покрывает их или покрывает частично.

При этом возмещение будет осуществляться не более чем за 12 месяцев лечения.

По мнению министерства, новая инициатива расширит возможности возмещения расходов на лекарства в экстренных случаях.

Поправки также предусматривают государственное финансирование систем мониторинга глюкозы для определенных групп населения. Они будут предоставляться пациентам с диабетом 1-го или 2-го типа, получающим инсулинотерапию во время беременности и до 70 дней после родов, пациентам после трансплантации органов и пациентам после резекции поджелудочной железы.

Использование систем непрерывного мониторинга глюкозы в лечении диабета помогает снизить риск госпитализаций, улучшает качество жизни пациентов и облегчает ежедневный контроль диабета, заявили в Минздраве.

Также планируется снизить нагрузку на представителей производителей лекарств, когда заявитель обращается в Национальную службу здравоохранения с просьбой о пересмотре условий возмещения. Планируется, что в некоторых случаях от заявителя не потребуется предоставлять заключение Государственного агентства лекарств.

Поправки переданы на общественное обсуждение до 4 апреля.

#лекарства
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Григорий Антонов
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