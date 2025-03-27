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В пятницу ожидается облачная погода 0

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2025
LETA
В пятницу ожидается облачная погода

Пятница в Латвии будет преимущественно облачной, прогнозируют синоптики.

Ночью в большинстве районов страны небо затянут облака, местами пройдет небольшой дождь. Минимальная температура составит от -1 градуса на востоке до +3...+5 градусов в центральной и западной частях страны.

Большая часть дня ожидается облачной, в Курземе - более солнечной. Без существенных осадков. Температура воздуха поднимется до +6...+13 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе порывами до 14 метров в секунду.

Погода в Риге в последнюю пятницу марта будет преимущественно облачной, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +4 градуса ночью и +11 градусов днем.

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