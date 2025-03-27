«Все еще тишина!» - РФ третий месяц не выплачивает пенсии своим пенсионерам в Латвии

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ФПСР) до сих пор не перечислил пенсионные взносы за пенсионеров с гражданством РФ, проживающих на территории Латвии.

Люди уже третий месяц остаются без средств к существованию. «С их стороны полная тишина», — рассказала порталу Jauns.lv представитель Государственного агентства социального страхования (VSAA) Ивета Дайне.

«Ни заявлений о лицах, которым должны выплачиваться [пенсии], ни самого финансирования от российской стороны не поступало», — отмечает Дейне. Она добавляет, что в агентство недавно поступило несколько звонков от недовольных пожилых людей, которые жаловались на то, что не могут оплатить свои счета, и требовали выплатить им эти средства.

В связи с невыплаченными пенсиями в социальных сетях также разворачиваются кампании по дезинформации, в которых в невыплаченных средствах обвиняется Латвия, а не ответственная за эту проблему страна — Россия. Например, есть заявления, что «платежи задерживаются из-за санкций, наложенных на банки» или «для Латвии «идеологический состав» важнее, чем то, как будут выживать пожилые люди и будет ли у них что-то есть».

Госказначейство отмечает, что препятствий для перечисления пенсий и пособий из российских банков нет. Однако представитель VSAA Ивета Дайне напоминает, что выплата пенсий не входит в компетенцию агентства.

«Мы выступаем лишь посредником в этом вопросе — VSAA указанные пенсии не выплачивает. Это делает Российская Федерация», — отмечает специалист.

VSAA выплачивает пенсии по социальному обеспечению лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с Соглашением между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения, заключенным 19 января 2011 года. Согласно соглашению, VSAA обязуется выплачивать назначенные им пенсии и пособия во втором месяце каждого квартала, включая финансовые средства, выделенные на это в Государственной казне.

На вопрос о том, сколько жителей пострадало от задержки со стороны России, Дайне отмечает, что «VSAA не может ответить на этот вопрос». Однако она добавляет, что похожая ситуация с просрочкой платежей наблюдалась в сентябре 2023 года. «Тогда Россия прислала нам списки расходов, и мы знали, кто эти люди и какую сумму мы должны получить. На этот раз у нас этих списков расходов тоже нет», — подчеркивает представитель VSAA.

«Если бы мы оценили ситуацию как аналогичную четвертому кварталу 2024 года, то можно было бы сказать, что это 9,7 тыс. человек. Однако мы не можем точно знать, какова ситуация на этот раз», — повторяет специалист.

По данным Министерства благосостояния, пожилым людям, оставшимся без средств к существованию из-за задержек выплат РФ, следует обратиться в социальные службы местного самоуправления. «В таких ситуациях каждый муниципалитет может оказать помощь в соответствии со своими средствами и возможностями», — говорит Сандра Стабиня, директор Департамента социального страхования Министерства благосостояния.