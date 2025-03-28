«1200 евро на бумаге — конкурентоспособная зарплата?! Бурная дискуссия о низких зарплатах в Латвии

Какая зарплата сегодня достаточна? Вечно остающийся без ответа вопрос. Это две минимальные зарплаты, то есть 1400 евро? Это 2000 евро? Можно ли жить без забот на 2500 евро? У каждого, вероятно, будет свой ответ, но что на самом деле предлагает работодатель?

Бывший журналист и спортивный эксперт Улдис Страутманис поделился в социальных сетях своим открытием: «1200 евро на бумаге — это конкурентоспособная зарплата. С чем конкурирует эта зарплата?», - недоумевает он.

Katra diena nes ko jaunu. Šodien uzzināju, ka 1200 eiro uz papīra ir konkurētspējīgs atalgojums. Ar ko šis atalgojums konkurē? — Uldis Strautmanis (@UStrautmanis) March 27, 2025

Он отмечает, что на эту вакансию также следовало направить мотивационное письмо.

«Туда же нужно отправить мотивационное письмо. Со стороны это звучит примерно так: напишите, что мотивирует вас, как человека с высшим образованием, знанием английского языка, водительскими правами категории B и опытом, работать за 930 евро на руки в месяц?»

В комментариях люди пишут, что такая оплата труда, к сожалению, является реальностью латвийского рынка труда. Другой указывает на то, что пока в стране есть отчаявшиеся люди, готовые работать за любые деньги, уровень заработной платы в стране не вырастет.

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году средняя месячная брутто-зарплата при полной занятости в Латвии составила 1685 евро. Учитывая, что в 3 квартале 2024 года средняя брутто-зарплата составила 1703 евро, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, можно сделать вывод, что заработные платы продолжают расти.

Банковские аналитики прогнозируют, что в 2025 году средняя брутто-зарплата в Латвии может увеличиться на 6–8%. Однако следует отметить, что прогнозы инфляции указывают на возможный рост цен, что может повлиять на покупательную способность населения.