Демография в Европе: прогноз показал весьма удручающие цифры в Латвии

Украина возглавит демографический кризис в Европе к 2100 году, потеряв 61% населения, а Латвия может лишиться половины своих жителей, говорится в прогнозе Visual Capitalist.

По данным «Перспектив развития мирового населения ООН на 2024 год», сильнее всего от сокращения населения из-за сочетания снижения рождаемости и миграции из региона к 2100 году пострадают страны Восточной и Южной Европы, потеряв половину и более своего населения.

Украина возглавляет антирейтинг с перспективой потерять 61% украинцев.

Далее идут Албания, Литва, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Белоруссия, Латвия и Молдова.

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Согласно прогнозу, отсутствие работы и возможностей увеличить доход и благосостояние вынуждает многих из жителей этих стран становиться экономическими мигрантами, в частности в страны Западной Европы, где население в связи с иммиграцией будет расти. В плюсе через 75 лет будут лишь Швейцария, Франция, Великобритания, Швеция, Лихтенштейн, Люксембург и Монако.

Однако мигранты на самом деле временно сдерживают резкий упадок Европы, поскольку "в отсутствие значительных технологических изменений репутация континента как региона с высоким уровнем жизни может быстро ухудшиться".