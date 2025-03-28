Baltijas balss logotype

Демография в Европе: прогноз показал весьма удручающие цифры в Латвии 5

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Демография в Европе: прогноз показал весьма удручающие цифры в Латвии

Украина возглавит демографический кризис в Европе к 2100 году, потеряв 61% населения, а Латвия может лишиться половины своих жителей, говорится в прогнозе Visual Capitalist.

По данным «Перспектив развития мирового населения ООН на 2024 год», сильнее всего от сокращения населения из-за сочетания снижения рождаемости и миграции из региона к 2100 году пострадают страны Восточной и Южной Европы, потеряв половину и более своего населения.

Украина возглавляет антирейтинг с перспективой потерять 61% украинцев.

Далее идут Албания, Литва, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Белоруссия, Латвия и Молдова.

![photo_2025-03-28_11-01-18 (2).jpg](https://bb.lv/storage/upload/photo_2025-03-28_11-01-18 (2).jpg)

Согласно прогнозу, отсутствие работы и возможностей увеличить доход и благосостояние вынуждает многих из жителей этих стран становиться экономическими мигрантами, в частности в страны Западной Европы, где население в связи с иммиграцией будет расти. В плюсе через 75 лет будут лишь Швейцария, Франция, Великобритания, Швеция, Лихтенштейн, Люксембург и Монако.

Однако мигранты на самом деле временно сдерживают резкий упадок Европы, поскольку "в отсутствие значительных технологических изменений репутация континента как региона с высоким уровнем жизни может быстро ухудшиться".

#демография
20
0

Комментарии (5)

  • юв
    юрий венедиктович
    31-го марта

    Тас некас дейосим талак вис картиба!

    0
    0
  • Д
    Дед
    28-го марта

    Латвия и Украина, два государства, где более всего реализован принцип националистического государства, они же занимают первые места по вымиранию. Видимо, нацизм не способствует развитию государства. Видимо, Бог уничтожает раковую опухоль цивилизации.

    90
    13
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го марта

    Латвия уже потеряла половину, а к 2100 второй не будет, пока гей будет на престоле сидеть!

    61
    10
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го марта

    Нормально. Хохлы опережают. И даже литовцы, бралюкасы. Нам нужно догонять. Не можем же мы отставать. Это позор жиии...😭😭😭

    40
    6
  • ФФ
    Федул Федулов
    28-го марта

    2100 году в Латвии будет абсолютно иное население и его поведение сложно прогнозировать.

    72
    3
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией 10
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео