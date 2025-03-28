Baltijas balss logotype

Дети - дорогое удовольствие: впереди экзистенциальные угрозы выживанию нации 1

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2025
LETA
Дети - дорогое удовольствие: впереди экзистенциальные угрозы выживанию нации
ФОТО: pixabay

Самый низкий уровень рождаемости за сто лет. Такая печальная статистика была объявлена в Латвии уже в начале 2023 года, когда сообщалось о 15 535 родившихся в 2022 году младенцах, пишет SestDiena.

С тех пор ситуация только ухудшилась: в прошлом году население страны пополнилось всего 12 571 ребенком, и демографы справедливо бьют тревогу. Естественный прирост в Латвии отрицательный с 1990 года, что означает, что численность населения уменьшается с каждым годом.

В 2023 году в Латвии наблюдалась самая резкая убыль населения во всем Европейском союзе (ЕС). Если эта тенденция сохранится, то в ближайшие десятилетия общество столкнется не только с серьезными проблемами рабочей силы, но и с экзистенциальными угрозами выживанию нации. Остается только утешать себя мыслью о том, что рождаемость снижается по всей Европе.

За 20-летний период с 2002 по 2022 год уровень рождаемости снизился в 22 странах ЕС, вырос в четырех и практически не изменился в Болгарии. Население блока в целом в настоящее время растет, но в основном за счет иммиграции.

О причинах снижения рождаемости много говорят, и этой проблеме посвящено множество исследований. До сих пор краткое описание тенденции сводилось к тому, что молодые люди в развитых странах все позже решают заводить детей и ограничиваются одним-двумя отпрысками, поскольку содержать большую семью крайне сложно с экономической точки зрения.

Эти данные ясно показывают, в каком направлении движется западное общество. А именно, неуклонное снижение числа детей. Но теперь в уравнение вошел еще один фактор. Несколько опросов общественного мнения, проведенных в последние годы, показывают, что молодое поколение взрослых больше не хочет обременять себя воспитанием детей.

#демография
5
4

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го марта

    Все правильно. Все правильно.

    2
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией 10
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео