Дети - дорогое удовольствие: впереди экзистенциальные угрозы выживанию нации

Самый низкий уровень рождаемости за сто лет. Такая печальная статистика была объявлена в Латвии уже в начале 2023 года, когда сообщалось о 15 535 родившихся в 2022 году младенцах, пишет SestDiena.

С тех пор ситуация только ухудшилась: в прошлом году население страны пополнилось всего 12 571 ребенком, и демографы справедливо бьют тревогу. Естественный прирост в Латвии отрицательный с 1990 года, что означает, что численность населения уменьшается с каждым годом.

В 2023 году в Латвии наблюдалась самая резкая убыль населения во всем Европейском союзе (ЕС). Если эта тенденция сохранится, то в ближайшие десятилетия общество столкнется не только с серьезными проблемами рабочей силы, но и с экзистенциальными угрозами выживанию нации. Остается только утешать себя мыслью о том, что рождаемость снижается по всей Европе.

За 20-летний период с 2002 по 2022 год уровень рождаемости снизился в 22 странах ЕС, вырос в четырех и практически не изменился в Болгарии. Население блока в целом в настоящее время растет, но в основном за счет иммиграции.

О причинах снижения рождаемости много говорят, и этой проблеме посвящено множество исследований. До сих пор краткое описание тенденции сводилось к тому, что молодые люди в развитых странах все позже решают заводить детей и ограничиваются одним-двумя отпрысками, поскольку содержать большую семью крайне сложно с экономической точки зрения.

Эти данные ясно показывают, в каком направлении движется западное общество. А именно, неуклонное снижение числа детей. Но теперь в уравнение вошел еще один фактор. Несколько опросов общественного мнения, проведенных в последние годы, показывают, что молодое поколение взрослых больше не хочет обременять себя воспитанием детей.