До +17 градусов! Синоптики дали шикарный прогноз на субботу

В субботу в Латвии будет меньше облаков и температура воздуха днем местами превысит +15 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая и переменная облачность, ночью в Курземе небо прояснится. Осадков не будет. Ветер - южный от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью понизится до 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +11...+17 градусов.

В Риге в субботу ожидается незначительная облачность, без осадков. Ночью будет дуть слабый южный ветер, воздух остынет до +4 градусов, днем ветер станет умеренным, а температура поднимется до +15...+16 градусов.