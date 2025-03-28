Комиссия против комиссии: управляющих пенсиями заставят умерить аппетит

Как заявил на Латвийском радио партнер международной аудиторской, налоговой, юридической и бизнес-аутсорсинговой компании BDO Latvia Эдгар Вольскис, это «хорошая новость». Для кого? Для каждого участника пенсионной системы — то есть для всего работающего населения Латвии.

«Платеж, удерживаемый управляющим пенсионными накоплениями с наших социальных взносов, снизится. Это говорит о том, что в будущем наш пенсионный капитал, с которого нам будут выплачивать пенсию, вырастет, а удержания управляющих снизятся, - объясняет специалист. - Конечно, мы говорим о паре процентов. Но учитывая, что вы накапливаете этот капитал в течение жизни, примерно 40-45 лет трудового стажа (у кого как), то подумайте, какая условной у вас месячная зарплата и сколько за эти годы накопится пенсионного капитала. Так что, отняв от этого капитала 3-5%, уходящих на комиссию [управляющим]... В будущем, условно, 5-10 евро в месяц добавится к вашей пенсии. И это дополнительное приобретение, которое вы получаете».

К слову, чтоб вы понимали, какими деньгами оперируют, благодаря работающим латвийцам, управляющие компании: к концу 2023-го года эти накопления составили уже 7 миллиардов евро. При этом комиссия, которые получают управляющие за их обслуживание, в Латвии почему-то выше, чем в большинстве других стран Организации экономического сотрудничества и развития: 0,4-0,6%.

Что ж, если та часть пенсионных накоплений, которая раньше переходила в карманы управляющих, теперь будет оставаться у будущих пенсионеров, это действительно со временем даст им ощутимую прибавку. Так что следим за тем, как поправки проходят через Сейм, с неослабевающим вниманием. Напоминаем: закон, в который их предлагается внести, называется «О государственных фондированных пенсиях».