На деньги ЕС латвийцев научат штукатурить, говорить по-латышски и заряжать электромобили

К услугам жителей Латвии 64 образовательные программы в 14 учебных заведениях Латвии, сообщает Государственное агентство развития образования (ГАРО).
Сколько это стоит? Большая часть расходов на обучение покрывается Европейским социальным фондом плюс (ESF+) и софинансируется из бюджета Латвии. Участники должны внести доплату в размере 10–30%.
Для лиц из бедных или малообеспеченных семей, а также для беженцев обучение является бесплатным.
В каких отраслях на этот раз предлагается повышение квалификации или обретение новой профессии: энергетика, строительство и управление недвижимостью, производство электронного и оптического оборудования, информационные и коммуникационные технологии, деревообрабатывающая промышленность, металлообработка, машиностроение и машиностроение.
Сколько придется платить учащимся
Приведем несколько конкретных примеров из предлагаемых программ:
Программа "Утепление фасадов зданий"
Учебное заведение — Латгальский индустриальный техникум.
Общая стоимость программы — 427,20 евро, для учащегося — 42,72 евро.
Строительство распределительных объектов и зарядных станций для электромобилей
"Учебный центр MAGNUM".
Общая стоимость — 395,16 евро, для учащегося — 39,52 евро.
Строительство распределительных объектов и систем солнечных панелей
"Учебный центр MAGNUM".
395,16 евро/39,52 евро.
Ручная дуговая сварка ММА
Латгальский индустриальный техникум.
427,20 евро/42,72 евро.
Монтаж и подключение сантехнического оборудования
Латгальский индустриальный техникум.
427,20 евро/42,72 евро.
Основы ремонта и сварки
Латгальский индустриальный техникум.
854,40 евро/85,44 евро.
Монтаж систем отопления
Елгавский техникум.
320,40 евро/32,04 евро.
Монтаж гипсовой штукатурки
Екабпилсский технологический техникум.
373,80 евро/37,38 евро.
Предлагается также ряд программ по освоение и обновлению цифровых навыков. Среди них есть и такие:
Навыки цифрового маркетинга в бизнесе
Базовый курс рекламы — от создания кампаний до автоматизации с помощью искусственного интеллекта и других инструментов).
Учебное заведение — Латвийский университет.
Полностью курс стоит — 386,25 евро, соискателю нужно заплатить 115,88 евро.
Курс полностью удаленный.
Требования к предыдущему образованию: общее среднее образование (аттестат об общем среднем образовании).
Разработка е–платформ для коммерческих продаж
Учебное заведение — Рижский технический университет.
Общая стоимость — 824,00 евро; для учащегося — 247,20 евро.
Разработка сайтов с помощью инструментов искусственного интеллекта
Учебное заведение — Европейская высшая школа дистанционного образования.
Общая стоимость — 694,20 евро; для учащегося — 69,42 евро.
Кто может подать заявку
В проекте может принять участие любое трудоустроенное или самозанятое лицо в возрасте от 18 лет, независимо от уровня образования, которые хотят приобрести навыки по более высокооплачиваемым и востребованным профессиям.
В приоритетном порядке приглашаются: трудоустроенные лица с законченным или неполным базовым образованием или общим средним образованием; трудоустроенные лица в возрасте 50 лет и старше, а также беженцы и лица с альтернативным статусом.
В зависимости от вида программы учиться можно во всех регионах Латвии — как полностью дистанционно или, наоборот, очно, так и частично очно, частично дистанционно.
Время обучения варьируется в зависимости от программы. В целом это от 37 до 240 часов.
Курс латышского
До 31 марта 2025 года продлен прием заявок от претендентов на бесплатное обучение латышскому языку — можно как подтянуть свой уровень, так и начать фактически с нулевого.
Подать заявки могут работающие по найму и самозанятые лица (в том числе пенсионеры), которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:
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возраст от 50 лет и старше;
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образование и навыки (по собственной оценке соискателей) недостаточны для конкурентоспособности на рынке труда;
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имеется уже определенная или прогнозируемая инвалидность.
В списке курсов предлагаются разные программы — в разных городах, для освоения разных уровней. К примеру, на категорию C2 предусмотрено 120 академических часов.
Поскольку учиться будут люди работающие, занятия будут проходит в вечернее время и в выходные.
Справочный телефон — 80200206.
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