На деньги ЕС латвийцев научат штукатурить, говорить по-латышски и заряжать электромобили

Сколько это стоит? Большая часть расходов на обучение покрывается Европейским социальным фондом плюс (ESF+) и софинансируется из бюджета Латвии. Участники должны внести доплату в размере 10–30%.

Для лиц из бедных или малообеспеченных семей, а также для беженцев обучение является бесплатным.

В каких отраслях на этот раз предлагается повышение квалификации или обретение новой профессии: энергетика, строительство и управление недвижимостью, производство электронного и оптического оборудования, информационные и коммуникационные технологии, деревообрабатывающая промышленность, металлообработка, машиностроение и машиностроение.

Сколько придется платить учащимся

Приведем несколько конкретных примеров из предлагаемых программ:

Программа "Утепление фасадов зданий"

Учебное заведение — Латгальский индустриальный техникум.

Общая стоимость программы — 427,20 евро, для учащегося — 42,72 евро.

Строительство распределительных объектов и зарядных станций для электромобилей

"Учебный центр MAGNUM".

Общая стоимость — 395,16 евро, для учащегося — 39,52 евро.

Строительство распределительных объектов и систем солнечных панелей

"Учебный центр MAGNUM".

395,16 евро/39,52 евро.

Ручная дуговая сварка ММА

Латгальский индустриальный техникум.

427,20 евро/42,72 евро.

Монтаж и подключение сантехнического оборудования

Латгальский индустриальный техникум.

427,20 евро/42,72 евро.

Основы ремонта и сварки

Латгальский индустриальный техникум.

854,40 евро/85,44 евро.

Монтаж систем отопления

Елгавский техникум.

320,40 евро/32,04 евро.

Монтаж гипсовой штукатурки

Екабпилсский технологический техникум.

373,80 евро/37,38 евро.

Предлагается также ряд программ по освоение и обновлению цифровых навыков. Среди них есть и такие:

Навыки цифрового маркетинга в бизнесе

Базовый курс рекламы — от создания кампаний до автоматизации с помощью искусственного интеллекта и других инструментов).

Учебное заведение — Латвийский университет.

Полностью курс стоит — 386,25 евро, соискателю нужно заплатить 115,88 евро.

Курс полностью удаленный.

Требования к предыдущему образованию: общее среднее образование (аттестат об общем среднем образовании).

Разработка е–платформ для коммерческих продаж

Учебное заведение — Рижский технический университет.

Общая стоимость — 824,00 евро; для учащегося — 247,20 евро.

Разработка сайтов с помощью инструментов искусственного интеллекта

Учебное заведение — Европейская высшая школа дистанционного образования.

Общая стоимость — 694,20 евро; для учащегося — 69,42 евро.

Кто может подать заявку

В проекте может принять участие любое трудоустроенное или самозанятое лицо в возрасте от 18 лет, независимо от уровня образования, которые хотят приобрести навыки по более высокооплачиваемым и востребованным профессиям.

В приоритетном порядке приглашаются: трудоустроенные лица с законченным или неполным базовым образованием или общим средним образованием; трудоустроенные лица в возрасте 50 лет и старше, а также беженцы и лица с альтернативным статусом.

В зависимости от вида программы учиться можно во всех регионах Латвии — как полностью дистанционно или, наоборот, очно, так и частично очно, частично дистанционно.

Время обучения варьируется в зависимости от программы. В целом это от 37 до 240 часов.

Курс латышского

До 31 марта 2025 года продлен прием заявок от претендентов на бесплатное обучение латышскому языку — можно как подтянуть свой уровень, так и начать фактически с нулевого.

Подать заявки могут работающие по найму и самозанятые лица (в том числе пенсионеры), которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

возраст от 50 лет и старше;

образование и навыки (по собственной оценке соискателей) недостаточны для конкурентоспособности на рынке труда;

имеется уже определенная или прогнозируемая инвалидность.

В списке курсов предлагаются разные программы — в разных городах, для освоения разных уровней. К примеру, на категорию C2 предусмотрено 120 академических часов.

Поскольку учиться будут люди работающие, занятия будут проходит в вечернее время и в выходные.

Справочный телефон — 80200206.