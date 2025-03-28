Baltijas balss logotype

Новая модель зарплат учителей уже со следующего года 0

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Новая модель зарплат учителей уже со следующего года

В настоящее время рассматриваются возможности полномасштабного внедрения новой модели "Программа в школе" в следующем году, сообщила министр образования и науки Даце Мелбарде.

Мелбарде согласна, что существующая модель финансирования "Деньги следуют за учеником" себя исчерпала и является причиной неравной ситуации в зарплатах педагогов. При этом из слов политика следует, что по крайней мере в течение следующего учебного года ситуация не изменится.

Мелбарде сейчас оценивает возможности внедрения новой модели в полном объеме со следующего года. Она предлагает реализовать отдельные связанные с программой мероприятия, которые лучше подготовят школы и самоуправления к реформе, например, начать с зарплат персонала поддержки.

Это позволило бы повысить в школах доступность персонала поддержки, которого сейчас недостаточно, рассказала о преимуществах Мелбарде, добавив, что у учебных заведений не всегда хватает времени и знаний на поиски решений.

"Надо понимать, что дети становятся более разными и все чаще требуется индивидуальный подход к детям", - сказала она. При этом политик признает, что необходимые специалисты "не появятся по взмаху волшебной палочки", и нужно приложить усилия к обучению персонала поддержки.

В новой модели финансирования персонал поддержки в полном объеме обошелся бы в 38 млн евро. То, будет ли это финансирование найдено в бюджете Министерства образования и науки (МОН) или выделено дополнительно, "это технический разговор" с Министерством финансов, отметила политик. Для подготовки вспомогательного персонала можно было бы привлечь и финансирование еврофондов.

Мелбарде также отмечает, что сеть школ приведена в порядок не во всех муниципалитетах.

"Весь следующий год - это возможность готовиться к внедрению модели", - заявила политик, упомянув предстоящие в начале лета муниципальные выборы. "Нужно дать новому руководству муниципалитетов [возможность] разработать свои планы в отношении сети школ", - сказала она.

Больше ясности о реализации реформы обещают на следующей неделе, когда министр образования встретится с премьер-министром Эвикой Силиней, чтобы обсудить сценарии введения модели. Мелбарде надеется, что какой-то из них будет поддержан.

"Мы все очень хорошо осознаем, какова геополитическая ситуация, и принимаем то, что необходимы крупные вложения в оборону", - сказала Мелбарде, добавив, что решение о реформе финансирования образования нельзя откладывать на "какое-то далекое будущее".

В Латвии вложения в образование сейчас самые низкие среди стран Балтии. Мелбарде считает, что надо переложить финансирование "в кошельке МОН из одного кармашка в другой" и осознать, что цели по качественному образованию для каждого ребенка не могут быть реализованы без дополнительных ресурсов.

"Мы должны либо сократить цель, либо осознать, что это требует вложений", - рассуждает политик.

Новая модель предусматривает, что государственное финансирование на целевые дотации педагогов в полном объеме будут получать самоуправления, в которых сеть школ приведена в порядок в соответствии с предложенными МОН критериями количества учеников.

Минимальное количество обучающихся в классе будет определяться на основе критериев оптимального класса, а это количество учащихся в классе в зависимости от местонахождения образовательного учреждения, четыре класса в каждом потоке и местонахождение образовательного учреждения.

Финансирование из госбюджета на целевую дотацию для оплаты труда педагогов на этапе общего основного и среднего образования МОН предлагает выделять школам только на те классы, по которым выполнены минимальные требования о количестве учащихся в потоке и с соблюдением требования о возможных отступлениях.

Если образовательное учреждение не выполнит количественные критерии с учетом установленного допустимого отступления и не будет определено как исключение, за реализацию образовательных программ в 1-9-х классах финансирование из государственного бюджета будет выделяться пропорционально фактическому количеству обучаемых лиц против установленного оптимального количества в потоке, остальную часть финансирования самоуправление профинансирует из своего бюджета.

В свою очередь, за реализацию программ в 10-12 классах государственное финансирование будет выделяться только тем школам, которые соответствуют установленным критериям оптимального количества обучающихся с учетом допустимого отклонения. Если образовательное учреждение не выполнит количественные критерии с учетом установленного допустимого отклонения, недостающее финансирование самоуправлению придется найти в своем бюджете.

Только после того, как будет достигнута концептуальная договоренность об источнике финансирования, можно будет утвердить нормативное регулирование по новой модели финансирования, решило правительство в конце прошлого года.

#учителя
1
10

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией 11
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео