Новая модель зарплат учителей уже со следующего года

В настоящее время рассматриваются возможности полномасштабного внедрения новой модели "Программа в школе" в следующем году, сообщила министр образования и науки Даце Мелбарде.

Мелбарде согласна, что существующая модель финансирования "Деньги следуют за учеником" себя исчерпала и является причиной неравной ситуации в зарплатах педагогов. При этом из слов политика следует, что по крайней мере в течение следующего учебного года ситуация не изменится.

Мелбарде сейчас оценивает возможности внедрения новой модели в полном объеме со следующего года. Она предлагает реализовать отдельные связанные с программой мероприятия, которые лучше подготовят школы и самоуправления к реформе, например, начать с зарплат персонала поддержки.

Это позволило бы повысить в школах доступность персонала поддержки, которого сейчас недостаточно, рассказала о преимуществах Мелбарде, добавив, что у учебных заведений не всегда хватает времени и знаний на поиски решений.

"Надо понимать, что дети становятся более разными и все чаще требуется индивидуальный подход к детям", - сказала она. При этом политик признает, что необходимые специалисты "не появятся по взмаху волшебной палочки", и нужно приложить усилия к обучению персонала поддержки.

В новой модели финансирования персонал поддержки в полном объеме обошелся бы в 38 млн евро. То, будет ли это финансирование найдено в бюджете Министерства образования и науки (МОН) или выделено дополнительно, "это технический разговор" с Министерством финансов, отметила политик. Для подготовки вспомогательного персонала можно было бы привлечь и финансирование еврофондов.

Мелбарде также отмечает, что сеть школ приведена в порядок не во всех муниципалитетах.

"Весь следующий год - это возможность готовиться к внедрению модели", - заявила политик, упомянув предстоящие в начале лета муниципальные выборы. "Нужно дать новому руководству муниципалитетов [возможность] разработать свои планы в отношении сети школ", - сказала она.

Больше ясности о реализации реформы обещают на следующей неделе, когда министр образования встретится с премьер-министром Эвикой Силиней, чтобы обсудить сценарии введения модели. Мелбарде надеется, что какой-то из них будет поддержан.

"Мы все очень хорошо осознаем, какова геополитическая ситуация, и принимаем то, что необходимы крупные вложения в оборону", - сказала Мелбарде, добавив, что решение о реформе финансирования образования нельзя откладывать на "какое-то далекое будущее".

В Латвии вложения в образование сейчас самые низкие среди стран Балтии. Мелбарде считает, что надо переложить финансирование "в кошельке МОН из одного кармашка в другой" и осознать, что цели по качественному образованию для каждого ребенка не могут быть реализованы без дополнительных ресурсов.

"Мы должны либо сократить цель, либо осознать, что это требует вложений", - рассуждает политик.

Новая модель предусматривает, что государственное финансирование на целевые дотации педагогов в полном объеме будут получать самоуправления, в которых сеть школ приведена в порядок в соответствии с предложенными МОН критериями количества учеников.

Минимальное количество обучающихся в классе будет определяться на основе критериев оптимального класса, а это количество учащихся в классе в зависимости от местонахождения образовательного учреждения, четыре класса в каждом потоке и местонахождение образовательного учреждения.

Финансирование из госбюджета на целевую дотацию для оплаты труда педагогов на этапе общего основного и среднего образования МОН предлагает выделять школам только на те классы, по которым выполнены минимальные требования о количестве учащихся в потоке и с соблюдением требования о возможных отступлениях.

Если образовательное учреждение не выполнит количественные критерии с учетом установленного допустимого отступления и не будет определено как исключение, за реализацию образовательных программ в 1-9-х классах финансирование из государственного бюджета будет выделяться пропорционально фактическому количеству обучаемых лиц против установленного оптимального количества в потоке, остальную часть финансирования самоуправление профинансирует из своего бюджета.

В свою очередь, за реализацию программ в 10-12 классах государственное финансирование будет выделяться только тем школам, которые соответствуют установленным критериям оптимального количества обучающихся с учетом допустимого отклонения. Если образовательное учреждение не выполнит количественные критерии с учетом установленного допустимого отклонения, недостающее финансирование самоуправлению придется найти в своем бюджете.

Только после того, как будет достигнута концептуальная договоренность об источнике финансирования, можно будет утвердить нормативное регулирование по новой модели финансирования, решило правительство в конце прошлого года.