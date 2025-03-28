От чего зависит качество терапии?

Международными исследованиями доказано, что более половины пациентов не вовлекаются в терапию, или применяют лекарства, но делают это неправильно, не соблюдая рекомендации врача...

В связи с тем, что 27 марта 2025 года в Латвии и во всем мире впервые праздновался Всемирный день приверженности терапии, фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне поделилась важными советами, которые рекомендуем изучить:

– Чтобы выздороветь, важно корректно принимать лекарства! В свою очередь, страдающим от хронических заболеваний, например от сахарного диабета, психических и сердечно-сосудистых заболеваний, в основном лекарства почти всегда надо постоянно принимать медикаменты, чтобы поддерживать качество жизни, избежать обострения заболевания или ухудшения общего состояния здоровья, а порой – летального исхода.

Чтобы терапия дала свой эффект, важны правильные дозы лекарств и режим их применения: сколько раз в день следует принимать лекарства, в какое время, когда надо начинать принимать лекарства, каково их взаимодействие с другими медикаментами, питанием, образом жизни.

Фармацевт – рядом, он поможет!

В первую очередь человек должен понимать, почему необходимы назначенные лекарства, какой терапевтический эффект они дадут, какими будут долгосрочные плюсы для здоровья. Поэтому правильная, качественная терапия важна для каждого, в ее основе – понятная и успешная коммуникация врача, пациента и фармацевта. В случае необходимости следует привлекать и других членов семьи, которые могут поддержать и помочь принимать лекарства.

Говорите с фармацевтом, если что-то не ясно! Стоит помнить, что по применению лекарств и их взаимодействию с другими медикаментами, пищевыми добавками и питанием точно можно консультироваться с фармацевтом. В случае неясностей, чтобы исключить ошибки в применении лекарств или сообщить о каких-то побочных эффектах, если такие наблюдаются у пациента, фармацевт может связаться с врачом, чтобы соответствующим образом скорректировать терапию.

Мы можем помочь подобрать для каждого человека самые эффективные решения для приема лекарств в повседневной жизни. Скажем, в качестве простых и удобных решений могут быть - списки лекарств, таблицы применения медикаментов для самостоятельного заполнения, которые можно прикрепить к холодильнику или положить в сумку и брать с собой, куда бы человек ни шел.

Хорошим инструментом может быть органайзер таблеток. Его можно создать и на один день, и на неделю. Органайзер облегчит прием лекарств, особенно если обычно надо принимать несколько медикаментов и еще пищевую добавку. Такая коробочка с лекарствами будет полезна и, например, для занятого и всегда спешащего человека, который может забыть выпить таблетку, и для сениора, который живет один, – чтобы родственник или тот, кто за ним ухаживает, мог проверить, выпита ли дневная доза лекарств. Сегодня также широкодоступны и различные прочие инструменты: напоминания в телефонах, мобильные приложения, которые в повседневной жизни помогут соблюдать режим приема лекарств и поддерживать хорошее здоровье.

Образ жизни и внимание к себе

Стоит отметить, что понятие приверженной терапии относится не только к применению лекарств, но и к активному вовлечению пациента в улучшение своего здоровья, которое включает в себя регулярные профилактические проверки, коррекцию образа жизни.

Снова и снова хочу подчеркнуть, насколько важна роль образа жизни! Медикаменты – лишь часть эффективного лечения; образ жизни пациента играет очень важную роль. Регулярный сон, сбалансированное питание и достаточная физическая активность, отказ от вредных привычек могут улучшить результаты лечения и даже уменьшить необходимость в больших дозах лекарств. Хочу напомнить всем, насколько важно самостоятельно контролировать свое здоровье, фиксировать различные события, например измерять кровяное давление, соблюдать сон, режим дня, рацион, - все, что может существенно повлиять на терапию.

Классический пример – измерения кровяного давления. Отправляясь к врачу, человек может быть взволнован, и поэтому давление в кабинете врача окажется повышенным. Поэтому для назначения подходящей терапии надо понимать, какое у пациента давление в обычной жизни и каковы его изменения в течение дня. Кроме того, важны рацион, режим дня, ведь порой за кажущимися побочными эффектами лекарств кроется взаимодействие медикаментов с питанием, которое легко скорректировать. И тут на помощь приходят собственные записи пациента и проводимые им измерения состояния здоровья. В аптеке для этой цели также предлагаются дневники для измерений состояния здоровья.

Для справки: 27 марта 2025 года впервые в Латвии и в мире был отмечен Всемирный день приверженности терапии (World Adherence Day), цель которого – привлечение внимания к вопросам, которые связаны с вовлечением пациентов для достижения лучших результатов лечения. Это событие было учреждено Международным обществом по артериальной гипертонии в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией сердца и поддержано рядом других ассоциаций и компаний.