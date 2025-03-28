Температура воздуха в пятницу местами достигнет +13 градусов

В пятницу в Латвии воздух прогреется до +9..+13 градусов, однако в отдельных районах побережья и на востоке страны температура не поднимется выше +6..+8 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Небо будет преимущественно облачным, в Курземе день окажется немного более солнечным. Сущесвенных осадков не ожидается.

Ветер будет слабым, южного и юго-западного направления, в Курземе возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Риге осадков не ожидается, к вечеру облачность уменьшится. При слабом южном и юго-западном ветре температура воздуха поднимется до +12..+13 градусов.

На погодные условия влияет область высокого давления; на северо-западе Европы расположен циклон.