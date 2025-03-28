Завтра в Латвии можно будет наблюдать солнечное затмение

«»Хотя во время максимальной фазы будет закрыто всего 8–15% солнечного диска (в зависимости от вашего местонахождения в Латвии), предыдущее затмение было только 25 октября 2022 года, когда его не удалось наблюдать на большей части территории Латвии из-за облаков, и — событие довольно редкое, и на этот раз погодные условия позволят его наблюдать — небо будет ясным!

Самыми первыми затмение смогут наблюдать жители побережья Балтийского моря, в Курземе — там затмение начнется около 12:46. Масштаб затмения в этом регионе также будет наибольшим — примерно 13–14% диска Солнца будет закрыто во время максимальной фазы. Для сравнения, на востоке это будет всего 8–9%. Позднее всего затмение закончится в северной части Видземе (около 14:21)», - пишет Бергштейнс.

☀️🌑 Rīt Latvijā būs redzams daļējs Saules aptumsums. Lai gan maksimālās fāzes brīdī būs aizklāti vien 8-15% Saules diska (atkarībā no atrašanās vietas Latvijā), tomēr iepriekšējais aptumsums bija vien 2022. gada 25. oktobrī, kad to lielākajā Latvijas daļā nevarēja novērot mākoņu… pic.twitter.com/H6Okwt4JCp — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) March 28, 2025

Он напоминает, что смотреть на солнце можно только через специальный фильтр! Через солнцезащитные очки, закаленное стекло, дискеты и т. д. предметы из темного материала все равно пропускают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, которое, хотя и не заметно сразу, может оказывать долгосрочное воздействие на зрение!