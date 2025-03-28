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Завтра в Латвии можно будет наблюдать солнечное затмение 1

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Завтра в Латвии можно будет наблюдать солнечное затмение

Завтра в Латвии можно будет увидеть частичное солнечное затмение, сообщил в социальных сетях редактор новостей о погоде Мартин Бергштейнс.

«»Хотя во время максимальной фазы будет закрыто всего 8–15% солнечного диска (в зависимости от вашего местонахождения в Латвии), предыдущее затмение было только 25 октября 2022 года, когда его не удалось наблюдать на большей части территории Латвии из-за облаков, и — событие довольно редкое, и на этот раз погодные условия позволят его наблюдать — небо будет ясным!

Самыми первыми затмение смогут наблюдать жители побережья Балтийского моря, в Курземе — там затмение начнется около 12:46. Масштаб затмения в этом регионе также будет наибольшим — примерно 13–14% диска Солнца будет закрыто во время максимальной фазы. Для сравнения, на востоке это будет всего 8–9%. Позднее всего затмение закончится в северной части Видземе (около 14:21)», - пишет Бергштейнс.

Он напоминает, что смотреть на солнце можно только через специальный фильтр! Через солнцезащитные очки, закаленное стекло, дискеты и т. д. предметы из темного материала все равно пропускают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, которое, хотя и не заметно сразу, может оказывать долгосрочное воздействие на зрение!

#погода
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Комментарии (1)

  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го марта

    Нужно бы мины прибрать, а то ещё кто наступит в темноте, от такого-то затмения.

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