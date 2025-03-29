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Латвия переходит на летнее время 1

Наша Латвия
Дата публикации: 29.03.2025
LETA
Латвия переходит на летнее время

В ночь на воскресенье, 30 марта, в 3:00 состоится переход на летнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час вперед, сообщает Министерство экономики.

Летнее время будет действовать до 26 октября.

Летнее время в Латвии было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время длится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В 2018 году в Европе был поднят вопрос о необходимости пересмотра действующего режима перевода часов. Европейская комиссия провела опрос граждан государств Европейского союза (ЕС), в ходе которого большинство выразило мнение, что существующий порядок следует отменить. 12 сентября 2018 года Еврокомиссия представила государствам ЕС проект директивы, предусматривающий прекращение сезонного перевода часов во всем ЕС. Дискуссии по этому предложению еще продолжаются, окончательное решение пока не принято.

Правительство Латвии ранее заявило, что государство в целом поддерживает отказ от сезонного перевода часов.

#перевод часов
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Комментарии (1)

  • НС
    Николай Семёнов
    29-го марта

    Это издевательство над людьми.

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