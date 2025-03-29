Жители Марупе проснулись в субботу от стрельбы. НВС объясняет, что происходит

Жители Марупе проснулись утром от звуков выстрелов за окнами. Представители Национальных вооруженных сил (НВС) пояснили причину.

В группе на Facebook житель Марупе задается вопросом, почему выстрелы слышны в семь утра.

В НВС рассказали, что сегодня утром на территории базы 17-го батальона боевого обеспечения земессардзе прошли ранее запланированные учения.

До 30 марта на территории Марупского края и Рижского леса – в районе Скулте – пройдут учения солдат. На занятиях будут использоваться холостые патроны.

По дорогам общего пользования передвигаются солдаты в форме и снаряжении Латвийской армии, также запланировано передвижение военного транспорта. Движение не ограничено.