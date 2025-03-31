В центральной части Латвии воздух в понедельник прогреется до +17 градусов

В последний день марта температура воздуха в Латвии поднимется до +12..+17 градусов, но во многих местах Курземe и на побережье Рижского залива не потеплеет выше +5..+10 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Самый тёплый день ожидается в центральной части страны. Небо будет частично закрыто облаками, в Курземе погода преимущественно пасмурная. Местами пройдут дожди. В прибрежной зоне местами ожидается туман.

Ветер будет преимущественно слабым, с юго-востока, а в Курземе – с северо-запада.

В столице ожидается переменная облачность, без осадков, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до +15..+17 градусов, но у Рижского залива будет значительно прохладнее и возможен туман.

Погодные условия определяются исчезающей областью низкого давления.