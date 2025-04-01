Природная аномалия: в паре десятков километров от Риги выпал снег по колено

Неожиданный снегопад минувшей ночью начался в 20 км от Риги в юго-западном направлении. Толщина снега к 13:00 сегодняшнего дня превысила 30 см.

Зима вернулась в поселок Сниегавириеши, где, по иронии, два недели назад местное самоуправление организовало праздник встречи весны. Очевидно, поторопились.

Как сообщают очевидцы, сразу после полуночи звездное небо заслонили тяжелые тучи, из которых повалили хлопья снега. К утра все было покрыто белым одеялом.

На экстренно созванном заседании депутатов волостного самоуправления было принято два важных решения.

Во-первых, просить Рижскую думу прислать снегоуборочную технику. Все равно она в столице простаивает без дела.

А, во-вторых, организовать в волости лыжные трассы и, возможно, устроить на местном пруду площадку для игры в хоккей с шайбой.

Впрочем, возможно депутаты поторопились. Источники в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии на правах анонимности заявили, что данное явление называется «снежная дыра в небе». Оно происходит регулярно. Что интересно, «снежная дыра в небе» возникает только 1 апреля, а уже 2 апреля снег полностью исчезает.